    首頁　>　社會

    熱心老翁拾獲錢包送派出所 海軍女軍官激動擁抱感謝

    海軍女軍官遺失皮包，熱心翁拾獲送派出所，潘女開心擁抱老翁。（民眾提供）

    海軍女軍官遺失皮包，熱心翁拾獲送派出所，潘女開心擁抱老翁。（民眾提供）

    2025/09/17 08:56

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市左營海軍一名潘姓女軍官不慎遺失錢包，焦急萬分，跑到楠梓警分局右昌派出所向警方求助，剛好熱心老翁拾獲錢包送右昌所，潘女喜出望外擁抱老翁，感謝他拾金不昧，找回她的錢包。

    海軍一名潘姓女軍官（30歲）昨步行返家之際，經過楠梓區和光街，不慎錢包掉落遺失，內有現金2千多元，最重要是軍人證件，她焦急萬分，到楠梓警分局右昌派出所報案。

    值班警員林文山與潘女一同調閱監視器之際，一名70歲熱心老翁走進派出所，手裡拿著1個黑色錢包，稱走路經過發現地上有錢包，拾獲送至派出所給失主。

    潘女一眼就認出是她遺失的錢包，激動大喊「就是我的錢包！」確認錢包內證件及財物未遺失，當場喜出望外，擁抱熱心老翁，感謝他拾金不昧。

    熱心老翁為人謙虛、低調，也不願具名，提醒潘女以後要注意一下，避免錢包再度遺失；潘女表示會留意，開心與老翁、警員拍照留念。

    楠梓警分局呼籲民眾拾得遺失物，務必交由警方依法發還；民眾外出應妥善保管貴重物品，若不慎遺失切勿慌張，可就近至派出所或撥打110報案專線尋求協助。

    海軍女軍官遺失皮包，熱心翁拾獲送派出所，開心合照留念。（民眾提供）

    海軍女軍官遺失皮包，熱心翁拾獲送派出所，開心合照留念。（民眾提供）

    熱門推播