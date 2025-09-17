臨老入花叢！78歲翁急約會「大馬老婆」 險破財3萬

豐原老翁陷入愛情詐騙。（警方提供）

2025/09/17 08:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區一名7旬老翁日前在LINE上結識一名人在馬來西亞的女網友，雙方以老公老婆互稱，對方以購買機票來台相會為由，要求老翁購買3萬元的Apple Store點數卡給她。所幸超商店員機警察覺異常，通報警方到場勸阻，成功阻止老翁受騙。

豐原警分局豐東派出所警員林聖翔、王國榮前日接獲超商通報指稱，店內有民眾疑似遭詐，員警趕赴超商了解，78歲黃姓老翁近日透過LINE與一名自稱身在馬來西亞的台灣女子互加為好友，兩人互動頻繁密切，對方表示想來台相見，向黃翁商借購買機票費用，並以「無法收款」為由，要求黃翁改以購買點數卡方式「借款」給她，女網友甚至傳送翻拍的身分證照片供其查證，黃翁信以為真，依指示前往超商購買Apple Store點數卡。

請繼續往下閱讀...

超商店員見黃翁年事已高，又非點數卡常見使用族群，事出反常遂主動關心購買用途，警方到場後，透過警政系統查詢該名女網友提供的身分證字號，確認查無此人紀錄，研判為典型的假交友詐騙手法，黃翁原先還有所質疑，認為「詐騙怎麼可能只騙3萬塊」，在警方多番解釋勸說下，才驚覺上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法