森林火災高風險季節 林保署陸空演練救災

林業保育署南投分署聯合空中勤務總隊及消防署特搜隊，進行林火救災人員吊掛演練。（林保署南投分署提供）

2025/09/17 08:01

〔記者張協昇／南投報導〕進入秋冬季節，天乾物燥，為森林火災高風險季節，林業保育署南投分署近日即聯合內政部空中勤務總隊及消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行場舉行「陸空吊掛訓練」，模擬森林火災救援場景，訓練項目包括直升機空中物資投送、救火隊員吊掛進入火場、滅火水袋裝卸等操作，盼透過跨單位演訓，在森林火災時展現救災默契與效率，也呼籲民眾進入山林務必謹慎用火，共同守護珍貴森林資源。

林保署南投分署指出，每年10月至隔年4月為乾燥季節，是中高海拔山區森林火災的高風險期，一旦發生森林火災，若未能即時撲滅，火勢迅速蔓延，不僅珍貴林木遭受焚毀，林地也將因此失去植被覆蓋，喪失水土保持功能，生態系統將遭受到嚴重破壞。

南投分署表示，森林起火後，不同於一般平地火災，因山勢陡峭且地形偏遠，無法依靠消防車或是架設水線灌救，需由森林護管人員肩負滅火任務，而直升機協助滅火與運送人員、物資至關重要，透過訓練，讓森林護管人員能熟悉直升機共勤技巧與安全規範，提升第一線應變能力。

南投分署強調，山林解禁後，民眾從事登山活動頻繁，進入山林後勿輕易用火，若用火務必遵守相關規定，共同守護珍貴森林資源，若違反森林法34條可處12萬元以上、60萬元以下罰鍰。。

秋冬是森林火災高風險季節，林保署南投分署森林護管人員演練林火救災。（林保署南投分署）

森林火災對生態造成嚴重危害，林保署南投分署進行林火救災演練，也呼籲民眾進入山林謹慎用火。（林保署南投分署提供）

