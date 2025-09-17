為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮市北濱外環隧道 小貨車疑煞車失靈追撞大貨車兩傷

    花蓮市北濱外環隧道車禍，小貨車疑煞車失靈追撞大貨車兩傷。（記者王錦義攝）

    2025/09/17 07:40

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市北濱外環隧道北端出口，昨下午發生一起小貨車疑似煞車失靈，不慎追撞前方大貨車尾，導致小貨車上的兩男子被夾在車頭內，花蓮縣消防局接獲報案後，出動花蓮分隊消防車、救護車及特搜大隊救援器材車趕往現場，所幸兩男被救出沒有生命危險，由救護車送往花蓮慈濟醫治療；車禍發生原因仍有待調查和釐清。

    年約35歲的鄭姓男子，昨下午一點多駕駛一輛小貨車，附載陳姓男子，沿著花蓮市北濱外環隧道南往北方向行駛，在行經北端出口時，疑似未注意前方的動態，不慎追撞大貨車，由於撞擊力道過大，導致小貨車撞上大貨車後，車上的兩人受困在車內。

    花蓮縣消防局接獲民眾報案後，出動花蓮分隊消防車、救護車及特搜大隊救援器材車趕往現場，隨即救出小貨車上的兩人；發現駕駛鄭姓男子意識清楚，手腳身體多處擦挫傷，腹部疑似輕微內出血，經由救護車送往門諾醫院治療。小貨車副駕的陳姓乘客意識清楚，頭臉部有擦傷流血，疑似胸腔有內出血及骨折，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。

    花蓮警分局調查，駕駛小貨車的鄭姓男子持有合格的駕照，駕駛大貨車的尹姓男子未受傷，也持有合格的駕照，雙方在實施酒測後，酒測值為0，都沒有酒後駕車的行為；鄭姓駕駛向警方供稱，疑似小貨車煞車失靈，才導致失控追撞前方大貨車的意外，至於車禍發生的原因，仍有待警方做進一步調查和釐清。

    花蓮市北濱外環隧道車禍，小貨車疑煞車失靈追撞大貨車兩傷。（記者王錦義攝）

