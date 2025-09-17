獨家》引狼入室！保險箱千萬現金珠寶遭搬走 竟是清潔工行竊

楊姓、羅姓男子偷走裝有至少1254萬現金的保險箱，警方2天後逮人，追回1205萬。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里今年8月發生偷走至少存放1254萬現金和珠寶保險箱的重大竊案，警方2天後在台南逮獲楊姓、羅姓竊嫌，並追回1205萬贓款和珠寶，調查後才發現，原來楊姓男子曾在該戶人家擔任打掃清潔工，知道家中經濟狀況富裕，才共謀行竊，兩人落網後羈押，台中地檢署近日偵結，依加重竊盜罪起訴兩人，台中地院並裁定續押。

檢警調查，楊男（44歲）因在大里一位開工廠的民眾家中從事打掃清潔工，知道家中經濟狀況富裕，因而覬覦其住處財務，找來羅姓同夥（44歲）共謀行竊，今年8月2日深夜11點多，兩人先在楊男住處會合，隔天凌晨1點多，羅男開車載楊男到大里該戶民眾住處附近，楊男獨自下車。

楊男因熟悉該住家環境，以徒手推開大門方式侵入該處，隨即乘坐電梯至4樓房間內躲藏，直至屋主全家當天上午11點36分都外出後，楊男立刻進入2樓主臥室衣櫃內搬取1 只裡面放置至少1254萬現金，還有珠寶、金飾、地契權狀、支票等物品的保險箱到地下室，並連繫在外等候的羅男。

羅男進屋和楊男會合後，合力在地下室將保險箱搬上屋主所有的自小客車，偷走自小客車逃逸，並在半路讓羅男下車換開自己的車後分頭逃逸，接著在南投縣草屯鎮國道六號東草屯匝道旁小路會合，兩人商議破壞保險箱，由楊男返回草屯住處拿取切割機、電鑽、鐵槌等破壞工具。

兩人開著小貨車將保險箱載到彰化縣溪湖鎮某處汽車旅館房間內，合力持工具破壞保險箱，現場由楊男分得贓款現金約1000餘萬元及其餘財物，羅男則分得現金約200餘萬元，之後兩人分頭逃逸，楊男帶著贓款四處躲藏，羅男則逃至台南市歸仁區向不知情的呂姓民眾欲購買權利車銷贓。

警方8月5日上午10點多，先在草屯楊男的小貨車上，尋獲被破壞的保險箱，還有8萬1000元現金、鑽石項鍊、鑽石戒指等物品，當晚9點多持拘票在台南市歸仁區將兩人拘提到案，從楊男身上找到現金1056萬2300元、紀念幣及飾品1批，羅男身上則搜出現金149萬8800元，共追回1205萬。

兩人落網後坦承行竊，法院並裁定兩人羈押，檢察官近日偵結，依加重竊盜罪起訴，並從重具體求刑至少3年10月以上有期徒刑，以示警懲，移審後台中地院裁定續押。

楊姓男子因擔任打掃清潔工，覬覦屋主家中財物，夥同羅姓男子偷走千萬保險箱，台中地檢署近日依加重竊盜罪起訴兩人。（記者陳建志翻攝）

楊姓、羅姓男子偷走裝有至少1254萬現金的保險箱，警方起出切割機、電鑽、鐵槌等破壞工具。（記者陳建志翻攝）

