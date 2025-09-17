絕對集團投資吸金1.7億 北檢第二波行動聲押集團總經理

絕對集團總經理吳思漢，訊後聲押禁見。（記者王定傳攝）

2025/09/17 07:10

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下追查發現，絕對能源等3家同集團公司，涉以發行甲種、乙種特別股權，至少向199名投資人詐騙吸金1.7億元，檢調警8月第一波行動聲押禁見該公司負責人邱志豪等7人獲准，昨天（16日）第二波搜索約談集團總經理吳思漢、業務共5人，訊後依違反銀行法等罪嫌聲押禁見吳思漢等4人。

檢調警查出，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路3公司，涉嫌從2023年5月起，架設投資理財網站及召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事虛擬貨幣投資及乾淨能源等技術。

絕對集團對外宣稱保本，還推出兩種投資方案，投資甲種特別股，保證股息首月利率1％及逐月增加0.2％利率，年利率高達25.2％；投資乙種特別股，月利率3.5％、年利率為42％，並提供股票為憑證，讓投資人誤認有保障而入金，實則絕對能源是以典型「後金養前金」手法發出股息，拿投資人的本金當股息。

北檢預警中心8月聲押禁見邱男與其妻王詩雅、前負責人及業務總監吳承峰、行政副總吳佳靜、經理人潘宏欣、副理黃永瀚和會計黃若蓁共7人獲准，查扣價值2千多萬元現金及虛擬貨幣，並向法院聲請扣押公司帳戶存款等近6千萬元獲准。

主任檢察官周芳怡、檢察官林小刊昨天指揮調查局台北市調查處及台北市政府警察局大安分局執行第二波專案行動，持法院核發搜索票，搜索吳思漢等4人住居所共6處，另通知吳男、洪姓業務等5人到場查證，朝銀行法吸金、加重詐欺等罪嫌偵辦，將持續清查被害者人數與受害金額。

