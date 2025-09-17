結婚40年仍不敵小三，阿嬤摩鐵外守候活逮阿公。（情境照）

2025/09/17 06:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超過40年的婚姻，依然不敵小三？做土地開發的新竹許男，被妻子活逮跟小三到摩鐵開房，許男當場向髮妻致歉，但事後小三卻辯稱是去談工作上的事情，新竹地院法官認為摩鐵是隱密封閉空間，一般社交活動不可能在裡面單獨相處數小時之久，判小三需賠償人妻5萬元。

與許男結婚超過40年的陳女說，育有二名子女，家庭生活和諧圓滿，閒暇共享含飴弄孫之樂。

許男去年間突以從事土地開發為由頻繁外出，經她調查後獲悉，許男常與小三徐女單獨開車出遊、互動親密漫步於海岸觀景平台，甚且多次前往汽車旅館獨處長達近3小時。

今年1月3日二人欲駕車離開汽車旅館之際，被她攔阻後質問，許男多次為自己與徐女親暱交往一事向她致歉，當時徐女在旁聽聞，卻未有任何說明解釋，她憤而向徐女求償100萬元。

全案開庭時，徐女承認陳女所提她與許男單獨開車出遊、出入汽車旅館影像均為真實，然所有往來均屬工作上正常合理互動，並無逾越倫理或法律界線行為，且許男夫妻間婚姻關係早已破裂，是陳女要藉此將其婚姻不睦的責任推諉給她承擔。

法官認為，徐女與許男2人單獨駕車出遊、相偕漫步、併肩觀海，周遭皆無他人，兩人並單獨出入汽車旅館等情，加上汽車旅館屬隱密封閉空間，於一般社交活動不致選擇該處單獨相處數小時之久，顯見兩人早已逾越正常男女交往之情，而侵害他人婚姻圓滿及幸福甚明。最後判徐女應賠償人妻5萬元。

