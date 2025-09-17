為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑民代涉入！美濃大峽谷不法獲利上億 檢追幕後盤根錯節集團

    震驚全台美濃大峽谷盜採土石疑案，橋頭地檢署懷疑幕後有龐大集團操控，擴大偵辦。（記者鮑建信攝）

    震驚全台美濃大峽谷盜採土石疑案，橋頭地檢署懷疑幕後有龐大集團操控，擴大偵辦。（記者鮑建信攝）

    2025/09/17 06:47

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄美濃大峽谷案盜採土石案震驚全台，辦案人員深入清查發現，高達二千多坪農地盜採土石後又回填廢棄物，加總不法獲利初估高達上億元，懷疑遭羈押的承租人王國正為「人頭」，幕後有龐大集團操控，將擴大追查金流，不排除有民代涉入。

    橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自8月27日起，陸續展開收網行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等3人獲准，地主石麗君、夫婿巫男分別百萬元和80萬元交保候傳，限制住居，並查扣15輛怪手，朝涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

    據了解，被告石麗君位於成功段地號農地，高達二千三百多坪，曾被查獲濫採農地土石，違反都市計劃法罰300萬元，如今又被查獲涉嫌盜採、回填建築廢棄物，但她和巫男應訊時，均否認犯行。

    辦案人員調查，被告王國正10餘年前，曾受人僱用，涉嫌傾倒、掩埋廢棄物，被依違反廢棄物清理法，判處有期徒刑2年定讞，並已執刑完畢，如今又涉及美濃大峽谷案，懷疑他只是人頭。

    此外，整片農地被開挖，盜採砂石販售獲利，又清運工程等包商委託廢棄物回填，兩者不法獲利至少上億元，絕非承租人王男個人能力所及，加上他被依組織犯罪條例等罪羈押，足見幕後疑有龐大集團操控，將擴大追查金流，甚至懷疑有民代涉案，將一併釐清案情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播