疑民代涉入！美濃大峽谷不法獲利上億 檢追幕後盤根錯節集團

震驚全台美濃大峽谷盜採土石疑案，橋頭地檢署懷疑幕後有龐大集團操控，擴大偵辦。（記者鮑建信攝）

2025/09/17 06:47

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄美濃大峽谷案盜採土石案震驚全台，辦案人員深入清查發現，高達二千多坪農地盜採土石後又回填廢棄物，加總不法獲利初估高達上億元，懷疑遭羈押的承租人王國正為「人頭」，幕後有龐大集團操控，將擴大追查金流，不排除有民代涉入。

橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自8月27日起，陸續展開收網行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等3人獲准，地主石麗君、夫婿巫男分別百萬元和80萬元交保候傳，限制住居，並查扣15輛怪手，朝涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，被告石麗君位於成功段地號農地，高達二千三百多坪，曾被查獲濫採農地土石，違反都市計劃法罰300萬元，如今又被查獲涉嫌盜採、回填建築廢棄物，但她和巫男應訊時，均否認犯行。

辦案人員調查，被告王國正10餘年前，曾受人僱用，涉嫌傾倒、掩埋廢棄物，被依違反廢棄物清理法，判處有期徒刑2年定讞，並已執刑完畢，如今又涉及美濃大峽谷案，懷疑他只是人頭。

此外，整片農地被開挖，盜採砂石販售獲利，又清運工程等包商委託廢棄物回填，兩者不法獲利至少上億元，絕非承租人王男個人能力所及，加上他被依組織犯罪條例等罪羈押，足見幕後疑有龐大集團操控，將擴大追查金流，甚至懷疑有民代涉案，將一併釐清案情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法