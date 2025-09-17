為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    果糖滲漏釀車禍駕駛吊扣駕照 法官：能做別的

    李姓貨車司機載果糖時意外滲漏，造成後方騎士摔傷。（讀者提供）

    李姓貨車司機載果糖時意外滲漏，造成後方騎士摔傷。（讀者提供）

    2025/09/17 06:05

    〔記者王捷／台南報導〕李姓貨車司機載果糖時意外滲漏，造成後方騎士摔傷，遭交通局裁罰9千元並吊扣駕照1年，司機不服，認為駕照是他的謀生工具，提起行政訴訟，但高雄高等行政法院認為依法處罰沒問題，而且司機還可以做其他工作。

    依道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載貨物若有滲漏、飛散、脫落或氣味惡臭等情形，駕駛人將被處以3千至1萬8千元罰鍰，若因此造成他人受傷，必須吊扣駕照1年；若致人重傷或死亡，更須吊銷駕照。

    但是李男主張，載運桶槽在裝完果糖後依食品安全規定，必須立即上封條，直到下貨地點才可拆封，過程中不能再觸碰，滲漏是因桶槽內螺絲在行進間震動鬆脫所致，並非事前檢查不周，駕照是他唯一維生工具，若遭吊扣將使家庭陷入困境，且已與受傷騎士達成和解，請求撤銷處分。

    交通局則答辯，相關規定立法目的在於避免貨物滲漏、飛散或掉落危及交通安全，裁罰對象為駕駛人，駕駛應負有檢查義務。至於吊扣駕照1年指的是「羈束處分」，白話的意思是，法律已明確規定，一旦符合條件，主管機關就必須依法作出處分，沒有選擇權。

    法院審理後認為，證據顯示果糖確有滲漏情形，司機雖提出照片稱已確認鎖緊，但無法證明在違規前已確實固定，因事故已造成騎士受傷，依條例規定，必須吊扣駕照1年，並無裁量空間，所以駁回司機請求，而且還說司機的工作權沒有受影響，還可以做其他工作。

