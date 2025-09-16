基隆市再傳天花板崩落鋼筋裸露 12名越南移工無傷

基隆市中正區正榮街外勞移工居住的3樓公寓，晚間8時許發生天花板崩落，鋼筋裸露意外，還好無人員受傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/16 23:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕繼基隆市七堵區百三街上月28日發生3樓客廳天花板崩落，鋼筋裸露，今（16日）晚8時許，中正區正榮街一處外勞移工居住的3樓公寓，又發生天花板崩落，鋼筋裸露意外，還好未傳人員受傷。警消已通報基隆市政府工務處等單位協助後續事宜。

基隆市消防局今天晚間8點48分接獲基隆市警二分局通報，基隆市中正區正榮街一處5層樓公寓發生天花板掉落意外，立即出動中正及信二分隊前往查看，發現該棟3樓公寓的天花板約有1坪大的範圍崩落，崩落水泥石塊撞破木板隔間，確認現場無住戶受困、受傷。

警方調查，該間3樓公寓大多為越南移工居住，意外發生時屋內住著12名移工並未受傷，立即疏散屋內移工；消防人員勘驗後，現場並無再崩落的危險，通報基隆市政府區公所協助安置12名移工，暫住該棟1、2樓住處。

基隆市七堵區百三街1棟4樓高建物，上個月28日早上11時左右，也發生天花板崩落意外，3樓客廳約15坪大天花板崩落，鋼筋裸露，還好天花板崩落時也未傷及住戶。

