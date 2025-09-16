防制酒駕再升級 台南研議公布累犯照片

台南市加強酒駕稽查取締。（南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年1至7月發生酒駕事故566件、傷亡521人，較去年同期減少58件、45人。市長黃偉哲指出，雖有進展仍不容鬆懈，應持續要求店家對消費者做好勸導，同時提供代駕、代叫計程車等服務，防止酒後駕車。他強調，酒駕背後是寶貴人命，應以「零酒駕」為目標，並研議公布累犯照片等更具體作法。

市警局統計，今年1至7月攔查酒駕違規2207件，較去年同期減少88件，研判與法令加重處分及強化執法有關。警方依據酒駕肇事「熱時、熱區」製作斑點圖，結合常飲酒場所，規劃勤務部署。每月除執行署頒專案1次，局內也辦理3次以上專案，採日間機動攔檢、夜間縮減車道路檢並行，降低民眾心存僥倖。

黃偉哲並要求教育、交通、衛生等局處配合警局，將防制酒駕融入各類活動與酒癮戒治計畫，從源頭降低風險。

南市警局表示，未來將持續維持執法量能，致力於事故發生前就攔查每一件酒駕案件，防杜危害發生。此外，亦持續配合衛生局「酒駕防制暨酒癮戒治衛教宣導計畫」，協助提供有意願戒酒民眾酒癮衛教宣導單及酒癮戒治醫療資源，盼進一步達到「零酒駕」目標。

