為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    連砍30刀、17歲少年棄刀現場？高大成法醫給出驚人分析

    高大成指出，少年持30、40公分刀具相約談判，恐有殺人及致人於死的意圖，可從少年一開始下刀位置判斷。（記者蔡淑媛攝）

    高大成指出，少年持30、40公分刀具相約談判，恐有殺人及致人於死的意圖，可從少年一開始下刀位置判斷。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/16 22:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市沙鹿區17歲駱姓少年持刀殺死前女友，20歲顏姓女大生身中約30刀喪命，法醫高大成指出，少年持30、40公分刀具相約談判，恐有殺人及致人於死的意圖，可從少年一開始下刀位置判斷。

    附近民眾指稱有看到兩人在路邊談判，少年突然掏出預藏的刀具，朝女子狂砍，還隱約聽見女子不斷說對不起、求饒，但少年仍狂砍顏女，手段兇殘，透過附近監視器畫面在44秒內狂砍約30刀，甚至還朝女子踢了一腳，才騎乘無車牌的機車逃逸，最後少年逃至彰化被查獲。

    高大成說，少年預藏3、40公分的刀子，從哪裡下刀，可看出是否有殺人意圖，像是由上往下殺人，可能被認為有殺人意向，少年如果第一刀就就朝要害攻擊，就可看出有致人於死的意圖，前面幾刀就能看出有無致命的傾向。

    殺害先後位置如何開出，高大成指出，如果皮開肉綻，就是生前傷口，像這名少年連續殺害多刀，殺到後面，可能被害失血愈多，瀕死或是死亡，下刀處的皮瓣就會微開，皮瓣呈現的樣態不同。

    另外少年人殺人後刀具就棄置原地，高大成也說，不太符合常理，一般會帶走丟棄，少年卻把兇刀丟在兇案現場，可能已經失去理智，他推測少年說不一定在法院攻防會以此做喪失心智為由爭取減輕罪刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播