9/16 大樂透頭獎1注獨得! 1億彩金獎落台北 今彩539開2注

〔即時新聞／綜合報導〕9月16日開獎的第114000088期大樂透開出1注，由台北市內湖區江南街69號「金穩嬴投注站」開出；第114000225期今彩539頭獎開出2注，分別由台北市士林區德行西路76號1樓「朱萬生商行」、桃園市蘆竹區上竹里南竹路五段191號1樓「鴻富發彩券行」開出。

大樂透中秋加碼100萬元首期則開出9組，總中獎注數12注，其中7組為單注中獎、各得獎金100萬元，1組2注均分、各得獎金50萬元，1組3注均分、各得33.33萬元。

第114000088期大樂透中獎號碼「07、17、18、22、25、47，特別號：38」。頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎1注中獎，可得225萬4246元；參獎共39注中獎，每注可得6萬2247元；肆獎共125注中獎，每注可得1萬2485元；伍獎共2530注中獎，每注可得2000元；陸獎共3345注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4574注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5239注中獎，每注可得400元。

第114000088期49樂合彩中獎號碼為「07、17、18、22、25、47」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共138注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3005注中獎，每注可得1250元。

第114000225期今彩539中獎號碼為「02、09、19、21、33」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6477注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2424注中獎，每注可得50元。

第114000225期39樂合彩中獎號碼為「02、09、19、21、33」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共280注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3976注中獎，每注可得1125元。

第114000225期3星彩中獎號碼為「393」。壹獎共125注中獎，每注可得10000元。

第114000225期4星彩中獎號碼為「0501」。壹獎共27注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元首期開出9組，總中獎注數12注，其中7組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3注均分。台灣彩券公司表示，大樂透加碼100萬獎尚有91組未開出，將於下期（19日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

