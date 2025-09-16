違規左轉撞高雄輕軌車頭 機車騎士受傷

郭姓男子騎機車行經苓雅區河北路違規左轉，撞到高雄輕軌車頭。（民眾提供）

2025/09/16 21:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄輕軌今（16日）晚間8時5分又發生車禍，郭姓男子騎機車行經苓雅區河北路違規左轉，撞到輕軌車頭，郭男左腳受傷，送醫治療，意識清楚無大礙，輕軌車頭板金受損，影響列車通行20多分鐘。

苓雅分局指出，警方今晚8時5分接獲通報車禍，需要警方協助，立即派員到場，經瞭解係郭姓男子（22歲）騎乘機車，自河北路由南往西因違規左轉，不慎追撞南往北行駛至中正一路口的輕軌列車。

郭男因左腳受傷，送醫治療，意識清楚無大礙，輕軌車頭板金有受損掉落，經對雙方施以酒測，並無人員酒駕，輕軌於8時28分恢復通行。

警方初判事故原因，為郭男不依標誌、標線、號誌之指示行駛，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊研判。

警方表示，郭男行為違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」，處600元以上1800元以下罰鍰；及違反同法第48條第1項第2款「不依標誌、標線、號誌指示行駛」，處600元以上1800元以下罰鍰。

另郭男涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，將於警詢後移送地檢署偵辦。

