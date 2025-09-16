高雄美濃大峽谷盜採案 橋檢明大規模開挖取證

高雄美濃大峽谷盜採案，橋檢明（17）日將大規模開挖取證。（記者黃良傑攝）

2025/09/16 21:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄美濃大峽谷盜採土石案，被踢爆與立委柯志恩一起會勘成功段470號地主石麗君，檢警持續還原她和被羈押承租人的手機刪除紀錄，明（17）日下午檢察官將率環保局、地政局、警察局等官員開挖7300多平方公尺農地，釐清回填物，案情可望明朗。

繼今（16）日橋頭地檢署檢察長張春暉帶隊，到美濃吉洋段1108地號及成功段470地號等土地現勘，並向盜採土石集團宣戰後，明天檢方將再大動作指揮環、警人員，展開大面積開挖地主石麗君持有470、470之一號農地。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，將開挖至少4至5公尺深，開挖採驗仍是採抽挖方式，將於2塊遭回填農地標示九宮格，逕行開挖取證，待後續查證結果，再考慮借提羈押禁見的王姓承租人。

檢警也對石女所有的2塊農地建構歷史軌跡，查出經發局曾於去年11月19日依「土石採取法」開罰100萬元、今年3月31日也依同法重罰200萬元；另地政局於今年3月17日曾依違反「區域計劃法」函送橋檢偵辦，但副本並未給警方，檢方已指示相關單位了解原因。

