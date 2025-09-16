為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北市出租套房飄惡臭 女伴屍3天竟稱「母親在睡覺」

    北市出租套房飄惡臭，台北市警中山分局警方前往處理。（資料照）

    （資料照）

    2025/09/16 21:11

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市中山區錦州街一棟大樓出租套房，日前飄出陣陣臭味，羅姓女子應門後讓員警進入，員警驚見她的謝姓老母親倒臥在地，已明顯死亡，警方勘驗後排除有他殺之嫌，但羅女精神狀況不佳，以為母親還在睡覺，其實已伴屍超過3天，警方隨後通報社會局協助安置。

    據了解，71歲謝姓老婦與34歲羅姓女兒，平時就住在不到10坪大的套房，2人均無工作，經濟來源全靠政府低收入戶補助，而年邁的謝姓老婦，近期身體有些病痛，也有在診所看看診領藥。

    警方調查，該出租套房位於中山區繁華地段，母女2人的鄰居在上週五（12日）晚間聞到異味報案，員警到場後進入，赫然發現謝婦倒臥在地，羅女則回「我母親在睡覺」，但警方進一步勘驗後，發現謝婦全身發黑腫脹流出屍水，隨即封鎖現場調查。

    經鑑識人員勘驗後，並未發現謝婦身上有明顯外傷，現場也無打鬥跡象，已排除有外力介入，研判死亡已超過3天，懷疑是因病死亡；由於羅女因精神狀況不佳，無法製作筆錄，只好先將謝婦遺體移往殯儀館冰存，同時通報社會局協助將羅女安置。

    檢方相驗時，羅女一直無法正常回答問題，直說死者並非自己母親，警方已採集2人DNA將進一步比對，若確認為2人母女關係，將再次進行相驗程序。

