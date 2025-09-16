為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    移工無照駕車肇事逃逸 2警攔停車上5外勞竄逃 1人闖入淡大被逮

    新北市警淡水分局追緝逃入淡江大學校區的逃逸移工。（民眾提供）

    2025/09/16 18:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區今天傍晚傳出一輛休旅車在路上無故停下，駕駛還倒車撞擊後方機車後肇事逃逸，也在車陣中的兩名警員騎警用機車追出，攔停肇事車後，車上5名外勞衝下車逃亡，其中一人逃入淡江大學校園，由於警方事先通報，師生早已閃避，未造成驚擾，警方共逮獲開車的陳姓及阮姓移工，全案依肇事逃逸及違反入出國及移民法帶返派出所偵辦，續追其餘外勞。

    新北市淡水警分局2名員警騎機車巡邏途經淡水區水源街二段與學府路口，發現一輛休旅車無故停在路中間，突然駕駛往後倒車，衝撞兩輛機車後逃逸，也在車陣中等待的兩名員警見狀追出。

    員警在水源街二段6號前攔停涉案車輛，車上5名移工立即衝下車逃逸，員警展開追緝，一名逃逸移工竄入淡江大學校區，員警回報110通報校方，讓師生提前閃避，未造成驚擾，不久被員警制伏，清查身分為27歲阮姓移工，另名員警在水源街二段34巷內查獲47歲陳姓逃逸移工，赫見他無照駕車還肇事，全案依肇事逃逸及違反入出國及移民法帶返派出所偵辦，將移送移民署新北專勤隊，等待遣返。

