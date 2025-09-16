參與海峽電信DMT設備詐欺案 詐騙犯謝任哲刑度仍維持5年2月

檢警搜索詐團謝嫌住處，赫見大批電信門號，經查來源為海峽電信。（記者余瑞仁翻攝）

2025/09/16 18:49

〔記者楊心慧／台北報導〕詐騙集團成員謝任哲參與海峽電信DMT設備詐欺案，桃園地院判決依三人以上共同詐欺取財罪判刑5年2月、併科10萬元罰金；檢方認為刑度過輕，謝男則主張過重，皆提起上訴。高院今宣判，謝男部分罪責撤銷改判、部分上訴駁回，但刑度加總仍維持一審5年2月及併科10萬元罰金，全案仍可上訴。

謝任哲等人組成的詐騙集團，以使用數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT設備），作為製造通信斷點、躲避查緝，並透過DMT設備，以詐術詐騙被害人得手，涉案電話門號多達千餘張，檢方起訴謝嫌等共7人並求處重刑，此案更被列為打詐教材案例。

謝任哲還參與另一詐騙集團，向海峽電信股份有限公司申辦電信門號，供集團詐騙犯罪，且若有不法金流流入相關帳戶則馬上移轉，以此製造金流斷點而掩飾或隱匿不法所得之去向。

高院審酌，被告謝男正值青壯，卻不循正常管道賺取財物，僅因貪圖自身私利，便參與「海峽電信案」部分之詐欺集團，並分工以申辦海峽電信公司門號方式參與犯罪，影響社會安全及經濟秩序非輕，亦已造成犯罪偵查困難，幕後犯罪人得以逍遙法外，致使此類犯罪手法層出不窮，危害交易秩序與社會治安甚鉅。

高院考量，謝男在偵查中否認犯行，但在法院審理後坦承犯行，部分罪責撤銷改判、部分上訴駁回，量處合併執行刑為有期徒刑5年2月，併科罰金10萬元，及就罰金部分，亦諭知以1千元折算1日之易服勞役折算標準，以示懲儆。

