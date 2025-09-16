為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    參與海峽電信DMT設備詐欺案 詐騙犯謝任哲刑度仍維持5年2月

    檢警搜索詐團謝嫌住處，赫見大批電信門號，經查來源為海峽電信。（記者余瑞仁翻攝）

    檢警搜索詐團謝嫌住處，赫見大批電信門號，經查來源為海峽電信。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/09/16 18:49

    〔記者楊心慧／台北報導〕詐騙集團成員謝任哲參與海峽電信DMT設備詐欺案，桃園地院判決依三人以上共同詐欺取財罪判刑5年2月、併科10萬元罰金；檢方認為刑度過輕，謝男則主張過重，皆提起上訴。高院今宣判，謝男部分罪責撤銷改判、部分上訴駁回，但刑度加總仍維持一審5年2月及併科10萬元罰金，全案仍可上訴。

    謝任哲等人組成的詐騙集團，以使用數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT設備），作為製造通信斷點、躲避查緝，並透過DMT設備，以詐術詐騙被害人得手，涉案電話門號多達千餘張，檢方起訴謝嫌等共7人並求處重刑，此案更被列為打詐教材案例。

    謝任哲還參與另一詐騙集團，向海峽電信股份有限公司申辦電信門號，供集團詐騙犯罪，且若有不法金流流入相關帳戶則馬上移轉，以此製造金流斷點而掩飾或隱匿不法所得之去向。

    高院審酌，被告謝男正值青壯，卻不循正常管道賺取財物，僅因貪圖自身私利，便參與「海峽電信案」部分之詐欺集團，並分工以申辦海峽電信公司門號方式參與犯罪，影響社會安全及經濟秩序非輕，亦已造成犯罪偵查困難，幕後犯罪人得以逍遙法外，致使此類犯罪手法層出不窮，危害交易秩序與社會治安甚鉅。

    高院考量，謝男在偵查中否認犯行，但在法院審理後坦承犯行，部分罪責撤銷改判、部分上訴駁回，量處合併執行刑為有期徒刑5年2月，併科罰金10萬元，及就罰金部分，亦諭知以1千元折算1日之易服勞役折算標準，以示懲儆。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播