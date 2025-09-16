李文宗否認參與民眾黨務 檢猛追：他與柯文哲就是侵占公益捐款

台北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚眾望基金會董事長李文宗出庭作證。（記者廖振輝攝）

2025/09/16 18:33

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲與其高中摯友李文宗，雙雙涉嫌公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金，台北地方法院今開庭持續釐清。李文宗以被告身分出庭，強調他擔任北捷董事長時，並未參與民眾黨務；檢方則指，木可公司業務由李向柯報告，募款小物與柯競選相關，最終450萬元流入柯的第一銀行帳戶，並由許芷瑜處理，最後淪為私用，顯示2人涉嫌侵占公益捐款。

李文宗證稱，他擔任北捷董事長期間，並未直接參與民眾黨黨務，僅在秘書長張哲揚與創黨元老會計師范有偉發生爭議時，回報柯文哲：「主席，已請他們開會溝通。」至於協助籌組財務委員會及處理遴選等事務，則不屬組織運作範疇。

李文宗說，柯文哲確實曾與他討論過木可公司，起初認為負責人尋找親戚比較妥當，柯則推薦黨工林耀宗，但最終並未談攏，最後才選李文娟。

根據檢方出示李文宗2022年6月與柯文哲的簡訊內容，二人當時正在討論公司名稱，柯認為，「木可」二字過於直接，比較傾向「眾可」；但李則認為，木可很好聽。

檢方指出，李文宗2018年間曾任柯文哲市長室顧問，對外雖宣稱為辦公室主任，但外界普遍視其為柯重要幕僚，即使後來出任北捷董事長，仍在一定程度上參與民眾黨黨務與財務；當朱亞虎協助沈慶京以人頭捐款給民眾黨時，會特別通知李文宗，由李代表柯回覆，顯示其行為具明確脈絡。

關於眾望基金會，檢方認為，雖由李文宗擔任董事長，但整體規劃與安排均由柯文哲指示，李亦須向柯報告，包括基金會款項用於民眾黨社發部支出，而眾望基金會實際用途主要支付競選總部員工薪資、柯文哲或附隨單位辦公室房租，約占9成，僅1成用於公益，柯與李二人應負連帶責任。

檢察官林俊廷表示，木可公司業務由李文宗向柯文哲報告，成立本就為柯文哲服務，兩者難以切割。木可販售的募款小物均與柯競選直接相關，對外以募款名義宣傳，並有記者會及募款演唱會佐證；最終有450萬元款項進入柯文哲第一銀行帳戶，由許芷瑜處理，最後用途為私用，顯示兩人涉嫌侵占公益捐款。

辯護律師陸正義則駁斥檢方指控，強調朱亞虎簡訊同時傳給多名市長室人員，且內容顯示僅「公關用途」，無法推論柯、李收賄。他表示，依最高法院判例，政治獻金匯入柯的獻金帳戶後，柯有權使用募款小物全權由李文宗決定。

至於眾望基金會辦公益時，陸正義說，若有活動則邀柯文哲參與，柯與競總、基金會關係屬魚幫水、水幫魚，而柯文哲僅代言，並未犯罪。

