台東光頭賊連續犯案 專挑日不閉戶住家闖空門

2025/09/16 19:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年8月份台東傳出一連串民宅竊案，警方經過一個月的追查日前終於偵破，受害者由監視器影像見到行竊的許男（38歲，毒品等多項前科）頂著大光頭進入自家，被稱其「光頭大盜」，利用被害者住處門戶不嚴輕鬆入內。竊賊特徵明顯，但行蹤飄忽不定，警方多處蹲點埋伏一個多月才將其逮獲。

警方在市區一處巷弄內的套房中揪出竊賊，許男涉嫌進入8戶人家中行竊，警方在其住處和身上查扣4萬元以及茅台酒、工程器具和毒品，研判可能因沒錢買毒才鋌而走險，後以加重竊盜罪及毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

由於許嫌連犯8案，檢警也知他一放出來可能引發民眾憂心，檢察官訊問後向法院聲請羈押獲准，避免許嫌再犯。

警方表示，今年8月份起陸續發生民宅遭人侵入竊取財物案件，除造成民眾財產損失外，也引發民眾恐慌、嚴重影響社會治安，警方立即指示偵查隊統合相關派出所組成專案小組偵辦，經調閱監視器影像及蒐證比對分析後，鎖定許嫌。

警方發現，許嫌並非慣竊，但特徵明顯也讓警方立即查出身分，但自從受害者將他侵入院內的影片po上網後，許男自知身分曝光，更密集地更換棲身處，但終究還是被警方等到他返回住所後逮捕。

警方表示，部分受害者住處門窗是遭許嫌破壞後入侵，但有不少民眾是連大門都沒鎖，或是鎖了大門，但紗窗卻能輕易推開，才讓許嫌輕鬆入內翻箱倒櫃，呼籲民眾外出時隨手關門窗、裝設監視器等都是提升維護能力的措施，如發現住家周邊有可疑人車出現，可立即撥打110或轄區派出所電話。

