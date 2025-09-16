為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台東光頭賊連續犯案 專挑日不閉戶住家闖空門

    警方起出各式外幣及新台幣等贓款、贓物。（警方提供）

    警方起出各式外幣及新台幣等贓款、贓物。（警方提供）

    2025/09/16 19:02

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今年8月份台東傳出一連串民宅竊案，警方經過一個月的追查日前終於偵破，受害者由監視器影像見到行竊的許男（38歲，毒品等多項前科）頂著大光頭進入自家，被稱其「光頭大盜」，利用被害者住處門戶不嚴輕鬆入內。竊賊特徵明顯，但行蹤飄忽不定，警方多處蹲點埋伏一個多月才將其逮獲。

    警方在市區一處巷弄內的套房中揪出竊賊，許男涉嫌進入8戶人家中行竊，警方在其住處和身上查扣4萬元以及茅台酒、工程器具和毒品，研判可能因沒錢買毒才鋌而走險，後以加重竊盜罪及毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

    由於許嫌連犯8案，檢警也知他一放出來可能引發民眾憂心，檢察官訊問後向法院聲請羈押獲准，避免許嫌再犯。

    警方表示，今年8月份起陸續發生民宅遭人侵入竊取財物案件，除造成民眾財產損失外，也引發民眾恐慌、嚴重影響社會治安，警方立即指示偵查隊統合相關派出所組成專案小組偵辦，經調閱監視器影像及蒐證比對分析後，鎖定許嫌。

    警方發現，許嫌並非慣竊，但特徵明顯也讓警方立即查出身分，但自從受害者將他侵入院內的影片po上網後，許男自知身分曝光，更密集地更換棲身處，但終究還是被警方等到他返回住所後逮捕。

    警方表示，部分受害者住處門窗是遭許嫌破壞後入侵，但有不少民眾是連大門都沒鎖，或是鎖了大門，但紗窗卻能輕易推開，才讓許嫌輕鬆入內翻箱倒櫃，呼籲民眾外出時隨手關門窗、裝設監視器等都是提升維護能力的措施，如發現住家周邊有可疑人車出現，可立即撥打110或轄區派出所電話。

    許嫌遭警方埋伏後逮捕。（警方提供）

    許嫌遭警方埋伏後逮捕。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播