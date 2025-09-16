滅妻一家3口帶狗逃 國民法官判他死刑

新北市三重祖孫三代命案，兇嫌張泓毅一審判死。（資料照）

2025/09/16 17:24

〔記者王定傳／新北報導〕男子張泓毅（當時24歲）去年5月，因自認30歲陳姓妻子處於不快樂的環境，凌晨趁陳女熟睡把她掐死後，再殺死69歲岳母與3歲繼子，犯後盜領岳母存款及盜刷信用卡共57萬餘元，用以網路交友、線上賭博等，還故布疑陣找水族館人員到家中清洗魚缸，甚至帶著岳母、妻子的愛犬逃亡，新北地院國民法官今依殺人及成年人故意對兒童犯殺人罪，判處張男死刑，褫奪公權終身，可上訴。

檢警調查，張男與酒店上班的妻子陳女，及陳女母親、陳女之子，住在新北市三重進安街某社區大樓內，今年4月30日晚間至5月1日凌晨，張竟趁陳女熟睡時，涉以枕頭及徒手勒頸方式將她悶死，2日凌晨3時許又到隔壁房間掐死熟睡的岳母，同日下午5時許更以雙手及充電線勒死繼子。

檢警調查，張男犯案後，將3人屍體集中一室以「棉被覆屍」，期間仍與死者同處，不僅竊取盜取岳母的身分證件、存摺、信用卡、印章及玉製手鐲、玉製項鍊，及妻子的存摺、提款卡及印章，盜領岳母15萬元存款，還盜刷岳母的信用卡購買升級某包養交友網站VIP。

檢警查出，張嫌甚至故布疑陣，5日下午找來水族館林姓員工到家中清魚缸，這名倒楣員工忍著惡臭清理完魚缸，事後還被警方懷疑是共犯；6日，他帶著博美犬「糯米」搭高鐵逃亡到台中，藏身於飯店，期間盜刷岳母信用卡，用以支付房租及線上賭博儲值金共42萬餘元。

當時因母親節將近，陳女的姊姊聯繫不上母親，11日前往母親與妹妹的租屋處，聞到屋內傳出臭味，趕緊報案，檢警獲報後，過濾監視器，17小時內在台中逮捕張嫌。

合議庭審酌，張認為陳女處於不快樂的環境，竟趁熟睡時將她殺害，犯後認為會造成妻子不快樂元凶是岳母，基於報復心理又殺死岳母，之後為了方便逃亡，以殘忍手段殺死稚嫩無辜的繼子，且前後折磨其繼子歷時數十分鐘，可謂「虐殺」，視人命如草芥，應予嚴譴，動機令人不齒，犯後未有任何愧疚或良心不安之情，在醫院鑑定時更表示不後悔，更表示「還是會殺死岳母」等語，顯見無悔意。

合議庭認為，張男犯後還說要殺死妻子的姊姊及其前男友，鑑定報告也指，張若再有足夠動機，仍有可能影響其再犯；整體的「再犯可能性」為「中」，並審酌他是基於直接故意、出於預謀連續殺人，其中2人是老年人及幼童，亦有對被害人施加明顯不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段，符合憲法法庭113年度憲判字第8號所稱犯罪情節最嚴重要件。

