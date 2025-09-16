為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拚績效造假開單圖利業者 竹市前交通隊小隊長功過相抵免刑

    新竹市警局交通隊已退休小隊長因拚績效造假開單圖利代辦業者和車主案，最後因功過相抵等，獲新竹地院判決免刑。（記者黃美珠攝）

    新竹市警局交通隊已退休小隊長因拚績效造假開單圖利代辦業者和車主案，最後因功過相抵等，獲新竹地院判決免刑。（記者黃美珠攝）

    2025/09/16 17:17

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市已退休的羅姓交通隊小隊長從警30多年維護治安和為民服務績效卓著，卻為拚績效，一時走歪，跟3名員警配合坊間汽車業務代辦業者、中古車行，以及新竹市監理站某名約聘雇裡應外合，利用法規實務上的陋習慣例，偽造違規舉發單，讓原本被「吊扣」汽車牌照的車主變成被「吊銷」，得以依法立刻重新申領牌照上路，圖利車主、業者，員警也從中賺取績效獎金。被依貪污等罪嫌起訴後，法官考量全案是他幡然悔悟自首而被查獲，所圖績效獎金甚微且已繳庫，再參酌他過去對社會治安的貢獻，功過相抵，判他免刑。

    判決書指出，業者深知汽車牌照被「吊銷」的處罰效果雖重於「吊扣」，但被吊扣時只要另因車輛：沒掛大牌、懸掛他牌、或牌照吊扣期間行駛於道路，被警方攔到開單罰「吊銷」，車主就可因牌照被吊銷後無從吊扣，逕行驗車再申領新牌馬上上路。因此跟員警搭配，有時先約好車子停放和開單處，有時車子開到定點才拆下牌照給員警不實取締，以此圖利車主省下無車可用的麻煩，也讓業者從中獲取較高的代辦費用。

    判決書表示，涉案小隊長過去曾參與10大槍擊要犯攻堅追捕，查獲過多件漁船走私，查賄績效更曾高居全國第4名獲記大功，任職交通隊後調解車禍案件數百件、破獲多件肇事逃逸致人於死案。4名員警實際領到的績效獎金從1萬115元到239元不等且都已繳回，其他涉案13人中，有4人甚至完全沒有獲利，其他人獲利總額也都不到新台幣5萬，所以都獲從輕發落。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播