拚績效造假開單圖利業者 竹市前交通隊小隊長功過相抵免刑

2025/09/16 17:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市已退休的羅姓交通隊小隊長從警30多年維護治安和為民服務績效卓著，卻為拚績效，一時走歪，跟3名員警配合坊間汽車業務代辦業者、中古車行，以及新竹市監理站某名約聘雇裡應外合，利用法規實務上的陋習慣例，偽造違規舉發單，讓原本被「吊扣」汽車牌照的車主變成被「吊銷」，得以依法立刻重新申領牌照上路，圖利車主、業者，員警也從中賺取績效獎金。被依貪污等罪嫌起訴後，法官考量全案是他幡然悔悟自首而被查獲，所圖績效獎金甚微且已繳庫，再參酌他過去對社會治安的貢獻，功過相抵，判他免刑。

判決書指出，業者深知汽車牌照被「吊銷」的處罰效果雖重於「吊扣」，但被吊扣時只要另因車輛：沒掛大牌、懸掛他牌、或牌照吊扣期間行駛於道路，被警方攔到開單罰「吊銷」，車主就可因牌照被吊銷後無從吊扣，逕行驗車再申領新牌馬上上路。因此跟員警搭配，有時先約好車子停放和開單處，有時車子開到定點才拆下牌照給員警不實取締，以此圖利車主省下無車可用的麻煩，也讓業者從中獲取較高的代辦費用。

判決書表示，涉案小隊長過去曾參與10大槍擊要犯攻堅追捕，查獲過多件漁船走私，查賄績效更曾高居全國第4名獲記大功，任職交通隊後調解車禍案件數百件、破獲多件肇事逃逸致人於死案。4名員警實際領到的績效獎金從1萬115元到239元不等且都已繳回，其他涉案13人中，有4人甚至完全沒有獲利，其他人獲利總額也都不到新台幣5萬，所以都獲從輕發落。

