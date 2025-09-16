2主謀假賣虛幣真強盜！ 買家趴車救236萬被撞死 終局判決出爐

最高法院。（資料照）

2025/09/16 17:08

〔記者張文川／台北報導〕高雄陳姓虛擬貨幣投資人，向邱聖華、樓廷宇等人購買虛擬貨幣泰達幣，去年4月相約嘉義市交易，卻遭邱男等人「假交易、真強盜」搶走236萬現金，陳男為了救回現鈔，趴在歹徒車輛前的引擎蓋上阻擋，被甩飛到馬路，受重傷不治；二審依加重強盜致死罪將樓男判刑12年6月、邱男10年10月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，樓廷宇與紀姓男子擬訂計畫，誘騙虛擬貨幣的買家陳男出面交易，再搶走對方現金，先借用車輛懸掛假車牌並預備辣椒水，與陳男約好以236萬元現金交易泰達幣7萬餘顆，去年4月10日凌晨在嘉義市湖子內路、健康九路口附近交易。

陳男站車外將236萬元交給副駕駛座的樓男，樓男將無法交易泰達幣的手機交給陳男，要求陳男自行操作轉幣，後座的吳姓少年趁隙朝陳男噴辣椒水，駕車的邱男則欲加速逃離。

陳男為了救回現金，跳上搶匪車輛的引擎蓋上阻擋，樓男竟唆使邱男加速，陳男被重甩摔落至地面，急救後傷重不治；事後陳男友人循管道聯繫到凶嫌集團，討回236萬元歸還給陳男家屬。

紀男等6人不在場，嘉義地院依犯加重搶奪罪、偽造特種文書罪判刑，強盜致死的樓、邱2男由國民法庭審理，一審判邱11年2月、樓13年徒刑。

台南高分院二審認為二男與家屬達成調解，家屬同意從輕量刑，法院因此改判樓男12年6月、邱10年10月；經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

