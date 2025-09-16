為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「絕對能源」投資吸金1.7億! 北檢第2波搜索約談集團總經理等5人

    絕對創新負責人邱志豪日前已被收押禁見。（讀者提供）

    絕對創新負責人邱志豪日前已被收押禁見。（讀者提供）

    2025/09/16 16:37

    〔記者王定傳／台北報導〕「絕對能源」等3家同集團公司，涉以發行特別股吸金1.7億元，檢調警8月第一波行動聲押禁見該公司負責人邱志豪等7人獲准，今日第二波搜索約談集團吳姓總經理、業務共5人，全案朝違反銀行法、刑法加重詐欺等罪嫌偵辦。

    台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下追查發現，絕對能源等3家同集團公司，涉以發行甲種、乙種特別股權，至少向199名投資人詐騙吸金1.7億元。

    檢調警查出，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路3公司，涉嫌從2023年5月起，架設投資理財網站及召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事虛擬貨幣投資及乾淨能源等技術。

    絕對集團對外宣稱保本，還推出兩種投資方案，投資甲種特別股，保證股息首月利率1%及逐月增加0.2%利率，年利率高達25.2%；投資乙種特別股，月利率3.5%、年利率為42%，並提供股票為憑證，讓投資人誤認有保障而入金，實則絕對能源是以典型「後金養前金」手法發出股息，拿投資人的本金當股息。

    北檢預警中心8月聲押禁見邱男與其妻王詩雅、前負責人及業務總監吳承峰、行政副總吳佳靜、經理人潘宏欣、副理黃永瀚和會計黃若蓁共7人獲准，查扣價值2千多萬元現金及虛擬貨幣，並向法院聲請扣押公司帳戶存款等近6千萬元獲准。

    主任檢察官周芳怡、檢察官林小刊今日指揮調查局台北市調查處，及台北市政府警察局大安分局執行第二波專案行動，持法院核發搜索票，搜索吳姓總經理等4人住居所共6處，另通知吳男、洪姓業務等5人到場查證，朝銀行法吸金、加重詐欺等罪嫌偵辦，將持續清查被害者人數與受害金額。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播