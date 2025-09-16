為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    請假在家遇死劫！北斗男困火窟喪命 老父悲慟：早上才叫他多休息

    彰化北斗今日上午發生一起民宅火警，44歲李男子逃生不及，命喪火窟，李父（紅圈處）焦急在門外等待消防員救援。（民眾提供）

    2025/09/16 16:33

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮今（16日）上午發生一起致命火警，44歲李姓男子因逃生不及，不幸命喪火窟。據了解，李男今日因病向公司請假在家休息，父親出門前還叮囑他好好休養，不料短短數小時後竟天人永隔，讓家屬悲痛萬分。

    北斗警方表示，初步調查，該起火警發生在今日上午10時許，死者李男倒臥一樓臥室跟樓梯間，現場救出時已全身焦黑、明顯死亡，下午已通報彰化地檢署檢察官進行相驗，是否涉及人為等因素，仍待進一步釐清。

    今日下午，李父到北斗派出所製作筆錄。他表示，兒子近日反映背部拉傷不舒服，有到醫院治療，昨天晚間還跟公司請假，今天早上7點多出門前，還特地叮嚀兒子「好好休息」，未料不到數小時後就接獲鄰居通知家中失火，趕回時濃煙密布，眼睜睜看著消防員搶救，最後卻得到兒子葬身火場的噩耗，感到悲痛不已。

    當地里長陳孟麒表示，李父妻子早年過世，一人靠打零工撫養3名子女長大，李男是家中獨子，平時在附近自行車工廠工作，個性憨厚孝順，與父親同住相互扶持，這場意外也讓李父面對白髮人送黑髮人的巨大悲痛，鄰里聞訊皆感到不捨。

    消防員入內灌水搶救。（民眾提供）

    李男被發現倒臥一樓臥室跟樓梯間。（民眾提供）

    李男被救出時已全身焦黑、明顯死亡。（民眾提供）

