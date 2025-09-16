嘉縣國小女校長不實核銷經費緩起訴 須向公庫支付12萬

嘉義地檢署審酌曾姓前女校長等3人均坦承詐欺犯行，予以緩起訴處分。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣某國小已退休的曾姓女校長，任職期間以虛假的交通費支付教學志工修繕費用、鐘點費，並請吳姓教學志工配合及張姓業者開立不實發票，嘉義地檢署檢日前偵結，審酌曾女等3人均坦承詐欺犯行，予以緩起訴處分。

曾女於已於今年7月退休。緩起訴處分書指出，曾女於嘉縣擔任某國小校長期間，於2022學年度辦理教學換宿計畫，引進教學志工提供數學、語言等教學服務，計畫僅編列交通、材料等費用，並無鐘點費。

吳姓教學志工自行開車至校，協助該校修繕車棚，曾女卻製作吳男不實的授課紀錄及交通費用明細，向學校請領火車交通費及計程車資約2萬8000餘元。

此外，曾女也向2名不知情教學志工佯稱授課有鐘點費，事後她製作2人不實的交通費用明細表，分別向學校請領3萬2000餘元、1萬100餘元。

曾女因知悉家長會長有捐款3萬元作為購買茶桌經費，於2023年間委託吳姓教學志工製作，並請張姓業者開立不實發票，以向學校辦理核銷請款。

全案由廉政署調查偵辦後，移送嘉檢。檢方日前偵結，考量曾女等3人犯後深表悔悟，已繳回犯罪所得，且犯罪行為尚屬輕微，因此予以曾女緩起訴期間2年，書立悔過書，須向公庫支付12萬元；吳男緩起訴期間1年，書立悔過書，須向公庫支付2萬元；張男緩起訴期間1年，書立悔過書，須向公庫支付3萬元。

