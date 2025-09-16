為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉縣國小女校長不實核銷經費緩起訴 須向公庫支付12萬

    嘉義地檢署審酌曾姓前女校長等3人均坦承詐欺犯行，予以緩起訴處分。（記者丁偉杰攝）

    嘉義地檢署審酌曾姓前女校長等3人均坦承詐欺犯行，予以緩起訴處分。（記者丁偉杰攝）

    2025/09/16 16:25

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣某國小已退休的曾姓女校長，任職期間以虛假的交通費支付教學志工修繕費用、鐘點費，並請吳姓教學志工配合及張姓業者開立不實發票，嘉義地檢署檢日前偵結，審酌曾女等3人均坦承詐欺犯行，予以緩起訴處分。

    曾女於已於今年7月退休。緩起訴處分書指出，曾女於嘉縣擔任某國小校長期間，於2022學年度辦理教學換宿計畫，引進教學志工提供數學、語言等教學服務，計畫僅編列交通、材料等費用，並無鐘點費。

    吳姓教學志工自行開車至校，協助該校修繕車棚，曾女卻製作吳男不實的授課紀錄及交通費用明細，向學校請領火車交通費及計程車資約2萬8000餘元。

    此外，曾女也向2名不知情教學志工佯稱授課有鐘點費，事後她製作2人不實的交通費用明細表，分別向學校請領3萬2000餘元、1萬100餘元。

    曾女因知悉家長會長有捐款3萬元作為購買茶桌經費，於2023年間委託吳姓教學志工製作，並請張姓業者開立不實發票，以向學校辦理核銷請款。

    全案由廉政署調查偵辦後，移送嘉檢。檢方日前偵結，考量曾女等3人犯後深表悔悟，已繳回犯罪所得，且犯罪行為尚屬輕微，因此予以曾女緩起訴期間2年，書立悔過書，須向公庫支付12萬元；吳男緩起訴期間1年，書立悔過書，須向公庫支付2萬元；張男緩起訴期間1年，書立悔過書，須向公庫支付3萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播