疑路口未減速釀禍! 苗栗轎車與機車碰撞 2騎士彈飛重傷

2025/09/16 16:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台13線苗栗市南勢里新勝路段，今（16日）下午2點多發生轎車與2部機車碰撞車禍，徐女所駕轎車先與機車發生碰撞，撞擊力道大，林姓機車騎士當場彈飛倒地，轎車又衝向對向車道，再撞及路經的機車，造成男騎士倒地受傷，2名機騎士傷勢不輕，肇事責任歸屬警方調查中。

苗栗警方初步調查，林姓男子今天下午騎機車由舊台13線北往南行駛，至台13線路口欲左轉台13線北上時，與徐女（24歲）駕駛轎車由台13線北往南直行行駛發生碰撞，因撞擊力道大，林男當場彈飛倒地不起。

與第一輛機車碰撞後，徐女轎車又失控衝至對向北上車道與由張簡男子（42歲）騎機車發生碰撞，亦倒地受傷，轎車右前側受創嚴重，2名機車騎士隨即被送往苗栗市大千醫院急救，兩人全身多處受傷，傷勢不輕，3車駕駛均無飲酒情形，事故原因，初步調查疑路口未減速停讓，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警分局今天呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，並請車輛行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。

