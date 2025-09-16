餅乾包裹夾藏逾2公斤大麻 警逮2移工1人身揹3條通

嫌犯將二級毒品大麻花，夾藏在餅乾包裹內。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/16 16:14

〔記者陸運鋒／台北報導〕身揹3條通緝的越南籍失聯移工吳姓男子，涉嫌指揮同鄉武姓移工收取從泰國空運來台、夾藏2公斤多大麻的餅乾包裹，刑事局偵三大隊接獲通報後，先在彰化一帶將武嫌逮捕，經專案小組追查後，再循線藏匿在北市西門町的吳嫌，詢後將2嫌移送偵辦，警方今公布查緝影像並說明。

刑事局調查，偵三大隊於日前接獲財政部關務署台北關通報，攔查從泰國寄送來台可疑國際快捷包裹，內裝2罐泰國餅乾鐵盒，夾藏9包共2272公克毒品大麻乾燥花，警方立即組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

據查，專案小組警方掌握訊息後，先於今年5月22日前往彰化伸港鄉一處設備隔震工廠，將收貨人越南籍武姓移工拘提到案，並從查扣的手機內，查出準備來取貨吳姓失聯移工，而吳嫌因涉及毒品、詐欺、洗錢防制法等案件，分別被台北地院、士林地檢署及新北地檢察署發布通緝。

據指出，由於吳嫌遲遲未現身向武嫌領取包裹，專案小組持續調閱監控追緝，並於6月2日發現吳嫌藏匿在台北市萬華西門町一帶，隨後派員將其拘提到案。

警詢時，武、吳均辯稱是替已出國的友人接收包裹，對於包裹夾藏大麻一事並不知情，警詢後仍將2嫌依毒品危害防制條例的運輸二級毒品移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押禁見2嫌獲准，並持續追查上游共犯。

警方呼籲，毒品嚴重影響社會治安及國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣第二級毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，即使係外籍人士在臺涉犯刑案依舊難逃法網，民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

寄送包裹餅乾鐵罐內，藏有毒品大麻花。（記者陸運鋒攝）

警方將吳嫌依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒攝）

警方將武嫌依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒攝）

