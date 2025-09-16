多次鄰近機場、海岸線!88會館郭哲敏延押2個月

八八會館負責人郭哲敏。（資料照，記者楊國文攝）

2025/09/16 16:12

〔記者楊心慧／台北報導〕「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站獲利35億元、從事地下匯兌洗錢218億元，被依違反銀行法重判11年8月，郭哲敏科技設備監控期間，多次鄰近機場、海岸線，今年4月再次羈押；高院上月底召開延押庭，郭主張絕無逃亡意圖，願以任何替代方式請求讓他交保，二審認定仍有羈押必要，裁定今起延押2個月，可抗告。

郭哲敏2022年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月獲首次交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，11月再獲交保。不料，郭於科技設備監控期間，多次鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件，新北地院在今年4月再次羈押。

高院上個月27日提訊郭哲敏召開延押庭，郭主張絕無逃亡可能、意圖或動機，並稱目前戴電子腳環的被告未發生逃亡案例，請求交保，願將交保金再提高、並戴電子腳環、提供手機訊號定位給高院，每天報告行程供法官掌握行蹤，他強調已羈押快2年，掛念高齡母親和年幼兒子，請求讓他具保，盡兒子和父親責任照顧家人。

高檢署檢察官則主張，郭涉犯洗錢、地下匯兌犯行明確，一審被判11年8月已證明其犯罪嫌疑重大，有逃亡可能，建請應續押。

高院裁定指出，郭哲敏犯罪嫌疑仍屬重大，過去在交保後遭限制出境、出海及以電子腳環等科技設備監控期間，卻因靠近海岸警戒區及漁港等處而行徑可疑，甚至還多次發生載具離線時間超過30分鐘的三級告警事件，綜合相關事證，更不能排除他有啟動逃亡的高度動機存在。

高院合議庭裁定，郭哲敏存有高度逃亡的動機，其他替代方法恐難以防範逃亡，裁定自今（16日）起延長羈押2個月。

