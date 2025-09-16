雲林台西夢幻沙灘10年奪「6命」 地方曝危險原因

台西夢幻沙灘從2015年公告危險海域後，據了解10年內已奪6命。（圖由民眾提供）

2025/09/16

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「危險海域」台西鄉夢幻沙灘，14日下午驚傳台南16歲某高職建教班少年溺斃意外，而此處從2015年公告後，因失足落水溺斃就達6件。地方指出，此處沙地結構不紮實，很容易失足溺水，並不是適合遊憩地方。雲林縣消防局強烈呼籲，遊客務必遵守相關規定，切勿到此戲水。

台西鄉夢幻沙灘是台西有才寮大排出海口新生灘地，每到黃昏時彩霞滿天，吸引許多遊客和情侶前往欣賞落日，但因此處曾意外事故頻傳，2015年縣政府基於安全考量，將其列為「危險海域」，當時更是引起一陣討論，有人表示強烈反對，有人則贊成縣府做法。

據地方人士指出，夢幻沙灘一點都「不夢幻」，美照的背後其實危機四伏，由於此處是淤沙形成的新沙灘，沙質結構不穩且常有暗流，稍有不慎，一失足就容易被海浪捲入，因此2015年7月時就被縣府公告為危險海灘，但從公告過後到溺水不治事件就達6件，因此真的希望不要再有人進入戲水。

據了解，前天意外發生後，相驗時由媽媽與姐姐前往，兩人在相驗過程時很冷靜，但表情難掩哀傷悲痛。而少年的建教合作公司表示，該生在公司表現良好，已協助家屬進行後續事宜。

