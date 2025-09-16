為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    日女為看中島健人演唱會偽造台灣居留證 訊後無保飭回

    日籍女子吉川遭警方查緝，蹲在一旁不知所措。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/16 15:20

    〔記者徐聖倫／新北報導〕28歲日本籍女子吉川是人氣歌手中島健人鐵粉，近日中島來台灣開唱，吉川為了追星，偽造居留證搶票，進場後她與同場觀眾協調換票，發生爭執遭檢舉，警方到場查驗身分後東窗事發。吉川稱因為實名制，居留證、護照一起搶票比較有機會，所以出此下策，警詢後將其依法送辦，檢察官複訊後無保飭回。

    吉川得知心儀的偶像中島健人將到台灣舉辦粉絲見面會，實施實名制購票，她為了多一個機會搶票，於是上網找到台灣居留證的樣式，自行P圖偽造居留證，這樣她就有2次搶票的機會。

    後來吉川順利用假居留證搶到門票，持觀光簽證來台，前日晚間抵達新北市新莊區宏匯廣場，持票券順利入場。吉川認為自己買的位置還是太靠後，於是她在現場找陌生人換票，疑似因語言不通導致爭執，引發騷動，同場觀眾於是檢舉，警方獲報派員趕抵了解。

    警方查驗身分時，看到吉川的居留證非常粗製濫造，且卡片背面全白，明顯是假的，當下將吉川帶回警所偵詢。吉川供稱，她是為了多一次實名買票機會，才會突發奇想，沒有要做其他用途。警詢後，將吉川依偽造文書罪嫌，移送新北地檢署複訊，後無保飭回。

    吉川偽造居留證只為了實名制搶票。（記者徐聖倫翻攝）

