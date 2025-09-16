為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    搭「鬼滅」熱潮！中警化身詐團鬼殺隊 逐月擊破十二鬼月

    警方到飲料店宣導防詐觀念。（圖由警方提供）

    2025/09/16 14:46

    〔記者許國楨／台中報導〕電影劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》在台上映，票房衝破6億，熱潮席捲，台中市第二分局近期也借勢搭上動漫話題，把「詐騙」比喻成讓人家破人亡的「惡鬼」，如同鬼殺隊奮力對抗「詐騙惡鬼」，展開別開生面的防詐宣導。

    二分局今天指出，為突破宣導「同溫層」，規劃下半年度「主題式防詐」活動，將各月份重點產業與日常生活結合，宛如逐一擊退《鬼滅之刃》中的「十二鬼月」。

    其中7月定為「敦親睦鄰．社區大樓月」，8月是「夏日炎炎．連鎖飲料業」，9月「尊師重道．補習教育業」，10月「花好月圓．麵包糕點業」，11月「血拚購物．賣場百業月」，12月「暖心暖胃．火鍋餐飲業」，要讓防詐觀念全面滲透市民日常。

    7月間，警方走進大型社區，利用管委會、區權會及污水下水道接管說明會等機會，向住戶宣導最新詐騙手法，8月則利用炎熱夏季人潮聚集的連鎖飲料店，走入店內向店員與排隊民眾直接傳遞防詐訊息。

    許多民眾笑稱：「以為是客人違停，原來是警察宣導」、「還以為警察來買飲料，結果是防詐提醒」、「等飲料的時間剛好聽聽，很實用！」不但讓現場氣氛輕鬆，也讓防詐觀念更貼近生活，另隨著教師節將至，9月的「尊師重道」主題將走進各大補習班，提醒師生與家長防範假投資、假冒公務員、AI變臉等最新詐騙伎倆。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方到人潮聚集處所，向店員與排隊民眾直接傳遞防詐訊息。（圖由警方提供）

