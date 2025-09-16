為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    以為火警傳出異味 警破門才知是獨居婦人死在家中

    獨居婦人被發現陳屍家中，全案由台北市警萬華分局調查。（資料照）

    獨居婦人被發現陳屍家中，全案由台北市警萬華分局調查。（資料照）

    2025/09/16 14:39

    〔記者劉慶侯／台北報導〕北市萬華區萬大路一處老舊公寓5樓，昨（15）日晚上傳出有濃烈臭味，民眾報案以為是發生火災燃燒才有異味，但消防人員到場後沒有發現火煙，卻在臥室床上發現1名死亡多時的婦人，全身已經腐爛腫脹。鑑識人員與死者家屬到場，初步懷疑身有疾病的賴婦是因病亡故，全案現正會同家屬處理後續事宜。

    警方表示，住在北市萬大路的民眾於昨晚7時許，不斷聞到有濃重的異味，以為是老舊的公寓內發生火災，立即通知消防局、警察局等單位。警消接獲通報也以為是火警，立刻動員前往搶救，但是到場時卻發現外觀沒有明顯火煙。

    警消隨後逐層搜索，最後確認異味是從5樓一處民宅傳出，經破門入內查看，在臥室床上發現已經死亡多時的60歲賴姓婦人，轉通報轄區萬華分局調鑑識人員到場。

    警方同步通知家屬，警方調查，賴婦平時並未與兒子和媳婦同住，而是習慣於一人住在老宅內。

    賴婦的兒子表示，母親可能因為有心臟疾病，所以因病過世，對於母親的死因並沒有其他意見，檢警也相驗婦人遺體，發現並沒有外傷，排除有外力介入等因素。全案現由警方會同家屬處理後續事宜。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播