以為火警傳出異味 警破門才知是獨居婦人死在家中

獨居婦人被發現陳屍家中，全案由台北市警萬華分局調查。（資料照）

2025/09/16 14:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市萬華區萬大路一處老舊公寓5樓，昨（15）日晚上傳出有濃烈臭味，民眾報案以為是發生火災燃燒才有異味，但消防人員到場後沒有發現火煙，卻在臥室床上發現1名死亡多時的婦人，全身已經腐爛腫脹。鑑識人員與死者家屬到場，初步懷疑身有疾病的賴婦是因病亡故，全案現正會同家屬處理後續事宜。

警方表示，住在北市萬大路的民眾於昨晚7時許，不斷聞到有濃重的異味，以為是老舊的公寓內發生火災，立即通知消防局、警察局等單位。警消接獲通報也以為是火警，立刻動員前往搶救，但是到場時卻發現外觀沒有明顯火煙。

警消隨後逐層搜索，最後確認異味是從5樓一處民宅傳出，經破門入內查看，在臥室床上發現已經死亡多時的60歲賴姓婦人，轉通報轄區萬華分局調鑑識人員到場。

警方同步通知家屬，警方調查，賴婦平時並未與兒子和媳婦同住，而是習慣於一人住在老宅內。

賴婦的兒子表示，母親可能因為有心臟疾病，所以因病過世，對於母親的死因並沒有其他意見，檢警也相驗婦人遺體，發現並沒有外傷，排除有外力介入等因素。全案現由警方會同家屬處理後續事宜。

