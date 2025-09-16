7旬翁騎車外出購物「越看越陌生」 竟在雙北迷途15小時

警方找回李姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/16 14:34

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬李姓老翁平時跟家人同住，他某次騎機車外出購物，忽然忘了回家的路，他沒向人問路，埋頭猛騎，沒想到越騎越遠、沿途環境越看越陌生，最終在雙北地區迷途15小時。他家人心急如焚報警，警方透過調閱監視器畫面，同時派員實地尋找，最終順利在1處路口找到他，幫助他跟家人團聚。

北市警大同分局今天發布新聞表揚處理此案得宜的延平派出所警員陳吟禎、陳聖林、黃湲淳，同時也呼籲民眾，家中如有年長者，應多加關懷其日常生活及外出情況。可考慮為長輩配戴具備GPS或簡易定位功能的設備，並在隨身攜帶物品中放置聯絡方式，以備不時之需。

警方調查，76歲李姓老翁平時跟家人同住在新北市，某天早上10時許，李騎車外出購物，沒想到就失去蹤影；家人發現他許久都沒返家，隨即向住家附近的派出所報案，當地警方根據車牌號碼追查，發現李居然騎車來到台北市大同區附近，他家人也隨即趕往現場尋找。

不過，李姓老翁騎車「趴趴走」，家人到他最後身影出現處依然找不到人，家人只好又到附近的大同分局延平派出所報案，這時距離他失聯已經超過15小時，家人心急如焚。

員警釐清事情原委後，立刻再次根據李的機車車牌調閱監視器畫面，緊盯動態軌跡，另一組同仁則駕車前往老翁可能出沒路線進行實地搜尋。最終員警在羅斯福路一段某路口發現他蹤影，所幸他精神雖略顯疲憊，身體並無大礙，員警當場將李安全護送回派出並聯繫家屬前來接回。

李事後向警方說，當時要外出採買，未料途中越騎越遠，周遭環境越加陌生，只能沿路騎乘尋找方向，沒想到居然走丟了15小時。

