為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沙鹿眷村20多歲女身中11刀慘死 目擊者：死者曾向嫌哀求對不起

    沙鹿命案現場民眾圍觀。（記者張軒哲攝）

    沙鹿命案現場民眾圍觀。（記者張軒哲攝）

    2025/09/16 14:50

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區忠貞路櫻花隧道今日上午驚傳凶殺案，一名台灣籍20多歲年輕女子與一名男子相約談判，遭男子亂刀猛砍11刀身亡，致命刀傷在胸腹部，附近目擊的民眾指出，女子趴在血泊中，手臂明顯骨肉分離，嫌犯非常凶殘。

    今日上午這起凶殺案震驚寧靜眷村，民眾表示，關鍵目擊者是一名冷氣技師，他看到這對男女在溝渠的水塔旁談判，聽到女子不斷哀求對不起，但男子無動於衷，冷氣技師還一度勸架制止，沒想到還是發生不幸，他得知有凶殺事件後，趕緊到場察看，女子趴在地上，動也不動，左手扭曲，幾乎骨肉分離，死狀甚慘，冷氣技師也以證人身分被警方帶回製作筆錄。

    民眾指出，當時女子是從中清路方向徒步到命案現場，男子是騎一部未懸掛車牌機車，犯案後騎機車往中清路方向逃逸，女子頭髮挑染及肩，並不是附近的住戶。

    清水警分局指出，檢警到場相驗後，凶刀是一把40公分長刀，一共有11處刀傷，死者身分已初步掌握，會儘快釐清死者交往對象，將嫌犯查緝到案。

    沙鹿忠貞路民眾說明案發經過。（記者張軒哲攝）

    沙鹿忠貞路民眾說明案發經過。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播