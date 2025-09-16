沙鹿眷村20多歲女身中11刀慘死 目擊者：死者曾向嫌哀求對不起

沙鹿命案現場民眾圍觀。（記者張軒哲攝）

2025/09/16 14:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區忠貞路櫻花隧道今日上午驚傳凶殺案，一名台灣籍20多歲年輕女子與一名男子相約談判，遭男子亂刀猛砍11刀身亡，致命刀傷在胸腹部，附近目擊的民眾指出，女子趴在血泊中，手臂明顯骨肉分離，嫌犯非常凶殘。

今日上午這起凶殺案震驚寧靜眷村，民眾表示，關鍵目擊者是一名冷氣技師，他看到這對男女在溝渠的水塔旁談判，聽到女子不斷哀求對不起，但男子無動於衷，冷氣技師還一度勸架制止，沒想到還是發生不幸，他得知有凶殺事件後，趕緊到場察看，女子趴在地上，動也不動，左手扭曲，幾乎骨肉分離，死狀甚慘，冷氣技師也以證人身分被警方帶回製作筆錄。

請繼續往下閱讀...

民眾指出，當時女子是從中清路方向徒步到命案現場，男子是騎一部未懸掛車牌機車，犯案後騎機車往中清路方向逃逸，女子頭髮挑染及肩，並不是附近的住戶。

清水警分局指出，檢警到場相驗後，凶刀是一把40公分長刀，一共有11處刀傷，死者身分已初步掌握，會儘快釐清死者交往對象，將嫌犯查緝到案。

沙鹿忠貞路民眾說明案發經過。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法