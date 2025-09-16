4越南移工兼差當車手 騎著車主已「作古」機車露餡被逮

竹北警方攔查到甲男。（竹北警分局提供）

2025/09/16 14:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕21歲甲姓越南籍移工涉嫌夥同3名同鄉，4男合法來台打工卻也一起兼差當詐團車手，還大剌剌騎著台灣車主已經死亡的機車，輪流在竹北、新豐、湖口趴趴走提款，被竹北和新湖2個警分局聯手破獲，初步掌握4人至少犯下119起詐騙案，得手新台幣300多萬，訊後已被依詐欺等罪嫌移送法辦。

竹北分局表示，竹北偵查隊打詐，透過提領熱點分析，發現甲男案發時常騎著特定的機車現身在提款超商附近，懷疑他就是車手，經進一步查出，前述機車的車主是名已經「作古」的台灣男子。立刻以車追人，深查後更意外，因為這輛機車不僅出現在竹北地區，新豐、湖口的提領熱點也會現蹤，只是騎乘的人卻不斷「變臉」，警方因此研判是同一詐團卻跨區犯案的越籍車手「們」，跟新湖分局偵查隊啟動聯手偵辦。

8月28日晚，竹北偵查隊佈控提款熱點且成功攔查到甲男，當場起獲來源不明的提款卡2張、新台幣8萬元。經會同新湖分局鎖定甲男曾出入的某旅館，果然在房內再查獲3名共犯。

警方說，初步調查這個車手集團從今年7月起就犯案，陸續在竹北、新豐、湖口提領被害人現金共119筆，累積受害金額破300萬。警方研判這個集團疑由上游成員提供人頭帳戶與提款卡，4名落網車手在內的車手群則分散於各大提款熱點提領贓款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

竹北偵查隊幹員成功攔查到越南籍車手甲男到案。（竹北警分局提供）

越南籍車手甲男被攔查時一度企圖逃跑被制伏。（竹北警分局提供）

警方查扣甲男身上的各種可疑卡片。（竹北警分局提供）

竹北警方從越南籍車手甲男身上起獲的可疑現金。（竹北警分局提供）

警方從甲男身上起獲的2張提款卡。（竹北警分局提供）

