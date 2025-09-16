9月大女嬰緊盯獨坐石椅叔叔 竟幫休假警爸找回失蹤人口

9個月大女嬰猛盯石椅上男子。（警方提供）

2025/09/16 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名9個月大女嬰，竟成了尋人任務的「關鍵目擊者」！原本休假帶女兒散步的林姓警員，因寶寶專注的眼神，意外在公園裡發現一名通報協尋失蹤男子，最終讓他順利與家人團圓，而這段「父女合辦案」的奇妙經歷，也成為警界一段溫馨佳話。

第一分局今天指出，西區派出所10日上午接獲陳女報案，她向值班警員表示其哥哥（44歲）於西區公館路一帶散步時失蹤，擔心發生意外，警方立即通報緊急協尋，並由員警李政霖及洪鈺富展開協尋行動。

請繼續往下閱讀...

當天傍晚，該所休假中警員林正傑，推著9個月大的女兒在東區育英路附近公園散步時，女兒目光突然凝視著一名獨坐石椅、神情茫然的中年男子，林員靈機一動，立即聯想起稍早所內受理的失蹤人口案件，透過比對群組通報資料，確認該男子正是緊急協尋的陳男。

林員立即通報巡邏網副所長宋忠信及警員李建安趕赴現場，協助將陳男帶回派出所安置，家屬聞訊趕到派出所，見到陳男平安無事，欣喜若狂，對員警表達萬分感謝，林員表示，此次能順利找到失蹤人口，要歸功於未滿周歲的寶貝女兒，她的專注目光讓自己及時發現異狀，能夠協助失蹤民眾平安返家，也讓他深感成就。

警爸發現男子是失蹤人口，通報同仁帶回。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法