騎士被運將打傷一眼求償466萬 獲判賠12萬

2025/09/16 13:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓計程車運將，3年前駕車行經安樂區安一路時，與江姓騎士發生行車糾紛，陳趁江男在等紅燈，攔下江男理論時，陳揮拳打江，致左眼眶擦挫傷。江因左眼裸視僅剩0.063，向陳求償包括損失勞動能力與醫藥費共台幣466萬餘元。基隆地院審酌，江無法證明左眼視力衰退是陳毆打所致，判陳須賠江精神慰撫金12萬餘元。

判決指出，陳姓運將與江男是在2022年11月4日下午10時許，陳駕車行經安一路時，與騎車的江男發生行車糾紛；陳不滿被江罵「三字經」，駕車尾隨在後，一路按喇叭，趁江在路口等紅燈時，下車攔住江男理論，雙方一言不合。

陳被控徒手毆打江男頭部，致江左眼眶處擦挫傷，陳也被江打傷左前胸、左手肘紅腫、右手第二至四指挫傷等傷害。 刑事部分，法院依陳犯強制、傷害罪分別判處拘役40天與8月徒刑。江則被依公然侮辱、傷害罪各判處1000元罰金，與拘役50天。

全案於今年2月間確定後，江另對陳提起刑事附帶民事訴訟，求償左眼視力嚴重下降至裸視視力0.063程度，求償勞動能力損失386萬餘元、與醫藥費、精神損害賠償等合計466萬餘元。

法院審理時，陳稱，他當時與江互毆，不知道江眼睛的傷害是否是他所造成，且江的眼睛本有弱視情況，不應向他請求勞動能力減損賠償。

判決指出，江與陳男互毆時，所受外傷局限在眼窩四周，無證據顯示，陳打江時，有直接傷及江的眼睛結構；由於江未能提出被打前的視力狀態，且經醫院診斷江左眼外傷已復原，縱使江目前視力難以恢復，也不能證明是被陳打傷所致，因此判陳須賠江醫療費、精神慰撫金合計12萬2400元。

