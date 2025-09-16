為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    好大膽！七旬歲老翁不開心 農曆7月打破百姓公廟大門玻璃

    豐原區百姓公廟（萬善英靈祠）大門玻璃被砸破，滿地碎玻璃。（連佳振提供）

    2025/09/16 13:29

    〔記者歐素美／台中報導〕好大膽！農曆7月，一名男子於本月12日晚上9點多，竟騎機車前往台中市豐原區百姓公廟（萬善英靈祠）丟擲籃球大的石頭，打破廟裡的大門玻璃，廟方事後發現報案，但並未發現有錢財等失竊，當地翁子里長連佳振表示，只擔心驚擾到置放在廟內的骨骸、先人，希望破壞玻璃的男子有空去拜拜，懺悔、懺悔!

    豐原警分局表示，13日中午接獲報案後立即展開調查，並調閱周邊監視器影像，迅速鎖定可疑涉案對象偵辦，循線查獲73歲黃姓男子疑情緒不穩，為發洩情緒涉嫌持石頭砸毀該廟玻璃門，全案經警詢後，依刑法毀損罪嫌函送法辦。

    「膽子好大！農曆七月竟然敢做這種事！拿大石頭砸破玻璃入內，半夜吵鬧先人休息時刻，我總想你不是有意的！有空去拜拜,懺悔、 懺悔」!翁子里長連佳振今天在臉書po文。他表示，上週五晚上9點多，豐原區「萬善英靈祠」的大門玻璃被打碎，地方則留著一顆約籃球小的石頭破成兩半，經廟方調閱附近工廠的監視畫面，發現是一名男子騎機車到場逞凶。

    連佳振說，廟內有一只香油錢箱，但廟方事後清查並未發現被破壞或有其他錢財損失，僅有大片玻璃被打碎。由於目前正值農曆7月，而且廟內主要供奉的是無主亡魂及骨骸，不知男子的意圖為何。

    豐原區百姓公廟（萬善英靈祠）大門玻璃被砸破。（連佳振提供）

