高雄大樹小坪地區設「警察公墓」地方反彈 警政署：將審慎評估

警政署將審慎評估高雄設置警察公墓選址。（記者姚岳宏攝）

2025/09/16 14:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署研擬在高雄大樹區設置「警察公墓南區分址」，引起地方議論，立委許智傑昨邀相關單位與民眾討論後，強調地方多接受設在坪頂公墓，但反對設在小坪地區；警政署表示，針對近日地方反映意見，警政署將進一步向高雄市政府了解相關政策、程序及建議，並審慎評估所提替代方案及計畫原案，以兼顧興建需求與地方意見。

按照警政署針對大樹區警察公墓現有規劃，以小坪地區現地預計設置1392.79平方公尺樹葬區、587.6平方公尺灑葬區、164.78平方公尺花葬區；但因緊鄰學區、腹地較小且現地周圍交通極度不便等關係，引起市府、民代、地方等3方強烈反對，於是共同向警政署提出鄰近的坪頂公墓位置提供考慮。

許智傑表示，坪頂方案土地有5.3公頃，扣除土葬區域還有4.1公頃腹地，空間非常足夠，加上交通相對原計畫更是便民，地方民眾也比較可接受，希望警政署放棄原先預定地，採用地方提出的坪頂公墓做考量，讓警察公墓去向爭議可就此塵埃落定。

警政署指出，為發揚「緬懷先賢」精神，每年均於內湖警察公墓辦理春、秋祭典，以表達國家對因公殉職及亡故員警之敬悼。由於祭典期間接獲眾多遺族頻頻陳情，提出於中、南部地區興建警墓之建議，基於照顧全體遺眷及順應民意需求等情，規劃「警察紀念園區南區分址中長程個案興建計畫」，並於2024年5月1日經行政院核定在案。

針對近日地方反映意見，警政署表示將進一步向高雄市政府了解相關政策、程序及建議，並審慎評估所提替代方案及計畫原案，以兼顧興建需求與地方意見。

