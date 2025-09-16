台中嚴抓學子暑期無照駕駛 3個月告發502件較前期少一成

台中警方暑假期間嚴格取締青少年無照騎車。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕「我只是想跟同學去打球而已……」暑假期間，台中一名高二生騎機車外出，還沒到球場就在路口被員警攔下，未滿18歲加上沒有駕照，他當場愣住，最後只能看著機車被拖走，還面臨高額罰鍰，警方提醒，暑期青少年結伴騎車出遊頻繁，經宣導與取締雙管齊下，近3個月就取締破500件，相較前期減少一成。

台中市警局交通大隊表示，今年暑假（6月1日至8月31日）針對青少年無照駕駛加強取締，共告發502件，較暑假前3月至5月的553件減少51件，降幅約一成。

警方說明，為了在暑假前降低風險，早已深入大專院校與高中職校園展開宣導，透過案例講解無照駕駛的法律責任與事故風險，並結合模擬駕駛與實境體驗課程，讓學生親手操作機車，學習防禦駕駛技巧，例如正確配戴安全帽與乘坐方式。這種寓教於樂的方式，比起單純講課更能打進學生心裡。

統計至今已辦理81場校園宣導，其中大學25場，高中職56場，執法方面，警方依《道路交通管理處罰條例》第21條規定，未滿18歲無照駕駛汽、機車，處6000元以上、24000元以下罰鍰，並得當場移置保管車輛，警方強調，這些規定並非「刁難」，而是避免青少年因缺乏經驗釀成悲劇。

交通大隊長劉永昌指出，未來將持續強化校園宣導，並加大執法力度，讓青少年了解「無照騎車不是小事，而是賭上生命安全的大事」，提醒家長別心存僥倖讓孩子偷騎機車，短短幾分鐘路程，可能換來一輩子的遺憾。

