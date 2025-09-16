台中男無照騎車連吞3紅單 PO網討拍慘遭網友灌爆

男子無照駕駛又違規駕駛及停車被警方開3張紅單，反拍警方嗆聲PO網討拍翻車。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/09/16 13:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名男子日前無照騎車違規騎停斑馬線又違規停車，被警方攔查連開3張紅單，竟然見肖反生氣，拿手機拍攝警方執法過程，挑釁「單都你們開了，你們那麼可憐！」並PO網討拍，怒轟不爽警方執法態度，還嗆聲「只能說人民保姆嘎吶賽」，不過討拍不成，反被網友炮轟，應再加開罰單。

警方調查，這名男子在上月凌晨在向上路與三厝街口違規跨越路口停止線，停在斑馬線等紅燈，上前攔查發現無照駕駛，依《道路交通管理處罰條例》舉發2項違規，男子聽到開罰無照駕駛，當場抓狂，立刻拿出手機反拍警方嗆聲。

請繼續往下閱讀...

警方要求將車輛從斑馬線移到路邊，不要阻礙交通，男子不但拒絕配合，更嗆聲警方「台中的警察都這樣！」「單都你們開了，你們那麼可憐！」警方多次要求移車，否則再開罰單，男子仍挑釁「不要走啊！」最後男子再因違停紅線，被開單。

男子總計被開出3張紅單，包括無照駕駛開出6000至2萬4000元罰單、超越紅燈停止線900至1800元、及違停紅線開茨600至1200元，而男子應該是接到共2萬4000元的罰單。

男子疑似接到罰單後相當憤怒，上網發將當晚拍攝警方攔檢的影片PO網討拍，怒罵「拎北被你們第一次盤查就判決24000的罰金」，但結果卻慘遭網友噓爆。

男子無照駕駛又違規越紅燈停止線警方攔查開罰。（記者蔡淑媛翻攝）

男子無照駕駛又違規駕駛及停車被警方開3張紅單，反拍警方嗆聲。（記者蔡淑媛翻攝）

