彰化田尾驚傳雞舍血案 流浪狗咬死40隻雞、嚇出「變色蛋」

彰化田尾一處雞舍半夜遭流浪狗闖入，40多隻雞一夜慘死，不少雞開膛破肚，場面慘不忍睹。（民眾提供）

2025/09/16 12:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉14日凌晨驚傳雞舍血案！一群流浪狗半夜竟挖洞闖入雞舍，瘋狂攻擊放養蛋雞，造成40多隻雞當場慘死，現場屍橫遍野，幾乎全是脖子被咬斷、肚子遭啃食，景象怵目驚心，而倖存的雞隻也因驚嚇過度，甚至產下顏色異常的「變色蛋」。

果園主人謝先生表示，事發在今（16）日凌晨1、2點，一群流浪狗疑似沿著圍牆邊挖洞入侵，對雞群展開瘋狂撕咬。他清晨發現時，不少雞被開膛破肚，場面慘不忍睹。更糟的是，剩下的雞隻因驚嚇過度，出現虛脫、死亡，甚至連產下的雞蛋顏色都不正常。

他指出，這群流浪狗已在田尾一帶橫行許久，白天常躲在樹下，下午4點多就集體出動，不僅攻擊家禽，連路過的民眾、小學生也曾遭追趕，威脅相當嚴重。

謝先生痛心表示，這些雞都是採草生放牧式飼養，平時在果園內自由活動，從小養到大，如同家人，剩下的十幾隻雖然倖存，但嚇得產下「變色蛋」，讓他看了更心酸，他原想自認倒楣，但聽聞附近不少農戶也接連受害，決定通報動物防疫所。

動防所表示，獲報後已請清潔隊設置誘捕籠，但狗群數量龐大、警覺性高，捕捉成效有限。對此謝先生擔憂，若未及時控制，恐怕還會有更多農場和居民受害，希望政府提出更積極有效的方案，而不是僅靠設籠「消極應對」，並呼籲各界重視流浪犬管理問題。

倖存的雞隻因驚嚇過度，躲在角落一角。（民眾提供）

謝先生表示，剩下的雞隻因驚嚇過度，連產下的雞蛋顏色都不正常。（民眾提供）

倖存的雞隻也因驚嚇過度，甚至產下顏色異常的「變色蛋」。（民眾提供）

