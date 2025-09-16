為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    失婚女上網求安慰 男網友惡搞霸凌她還外流口愛片

    高雄地方法院。（資料照）

    2025/09/16 13:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子舉辦捐血活動結識張姓男子，兩人透過網路搞曖昧，陳女傳自己與前男友口愛的影片給張男，告訴他：「我喜歡為自己的男人這樣做」，結果影片竟被張男外流，還在臉書霸凌她「老老鱷魚皺又厚，無胸平平大顆豆」，陳女氣不過報警提告，張男被依違反個資法判刑8月。

    判決指出，2022年間，陳姓女子舉辦捐血活動結識張姓男子後，兩人互留Line連絡方式，當時陳女跟丈夫處得不好正在談離婚，張男透過網路安慰她，陳女對張男產生好感，聊天的話題也變得很私密。

    某日，兩人討論到「喜歡什麼性行為方式」，陳女把自己婚前跟男友口交時所拍的影片傳給張男，告訴他：「我喜歡為自己的男人這樣做」，結果影片不但被張男流給林姓友人，還在臉書社團上把陳女臉部照片及洗衣板與其他女性身體合成，發文寫「老老鱷魚皺又厚，無胸平平大顆豆」。

    而林男拿到口愛影片後，不但傳給友人欣賞，還向友人酸陳女：「我有一個男生朋友被一隻朱強迫看她幫男生炊蕭的影片」；陳女得知此事後氣炸提告，高雄地方法院審理時，張、林都否認犯行，還異口同聲說自己臉書帳號被盜，發文的事與他們無關，但法官比對相關事證後不採信他們說詞，張男被依違反個資法判刑8月，公然侮辱罪部分判拘40天，得易科罰金，林男部分也被依違反個資法判刑7月，可上訴。

