    首頁　>　社會

    基隆海洋老鷹嘉年華招募工作人員？ 假的啦！

    基隆海洋老鷹嘉年華工作坊的志工忙著製作各式道具。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/16 12:41

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆海洋老鷹嘉年華活動今年將在10月4日登場，是基隆大型活動之一，每年都吸引許多民眾來觀賞把街擠得水洩不通。目前大壯觀願景社區基隆轉運站大頂棚設置工作坊，五福、六堵等5個社區志工正忙著製作遊行道具，要讓人耳目一新。但最近有人在臉書或社群平台招募工作人員，日薪1480元還提供晚間餐餐食與飲水，市府文化觀光局今天澄清是「假訊息」，呼籲民眾不要被詐騙。

    基隆老鷹嘉年華活動邁入第15年了，大壯觀願景與各社區志工今年在大頂棚設置工作坊，近20位志工忙著製作道具，有旗魚、七彩基隆等各式海洋生物，在海洋老鷹嘉年華遊行豐富活動內容。

    最近有人在臉書及社區平台公開招募工作人員，協助活動現場動線規劃與引導、觀眾接待、物資發放（飲水、紀念品等）等工作，要年滿24歲以上、有責任心、抗壓佳、能應對大量人潮，日薪1480元還提供晚間餐食與飲水。

    文觀局副局長鄭鼎青指出，海洋老鷹嘉年華活動都是社區志工製作道具，市府招標公司承辦硬體及當天人力等，社區平台所留的公司並非文觀局發包的公司，活動的訊息都公布在官方網站或粉絲專頁，並沒有對外招募任何工作人員，請勿上當受騙。

    海洋老鷹嘉年華的執行長廖志強也說，這一定是詐騙訊息，海洋老鷹嘉年華活動都是各社區志工自願參與，在工作坊製作道具，都是社區民眾自發性參與，從未招募工作人員，呼籲民眾不要被騙，也可以來工作坊參與這項海洋藝術活動。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    基隆海洋老鷹嘉年華工作坊的志工忙著製作各式道具。（記者盧賢秀攝）

    熱門推播