為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市SPA養生館提供「半套」性交易 查獲2次被斷水斷電

    警方第一次持搜索票上門時，當場查獲女按摩師提供男客半套性交易。（記者陸運鋒翻攝）

    警方第一次持搜索票上門時，當場查獲女按摩師提供男客半套性交易。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/16 12:40

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市文山區羅斯福路六段一間SPA養生館，因暗地提供顧客半套性交易，去年12月及今年7月遭到警方查獲，將林姓負責人等共6人送辦，而警方昨天（15日）會同台北市府相關局處人員，再度前往進行該養生館，執行斷水斷電。

    文山二分局調查，該間名為雅慧SPA養生館，表面經營養生Spa，卻暗地提供顧客半套性交易服務，去年12月19日專案小組警方持搜索票上門，當場查獲57歲雷姓、46歲陳姓女按摩師及56歲陳姓男客，涉嫌從事色情半套性交易，當時查扣監視器主機及營業所得13000元及等證物，詢後將林姓女負責人依妨害風化送辦，2名女按摩師及男客依社會秩序維護法裁罰。

    不過，該養生館仍持續經營，直至今年7月28日，警方再度持搜索票進入，當場查獲一名泰籍女按摩師及長姓男客，正在進行半套性交易，同時查扣營業日報表、營業額2400元等證物，而當時在櫃檯的林姓女負責人涉嫌意圖營利而媒介，詢後依涉妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦，至於女按摩師與男客依社會秩序維護法裁罰。

    警方今指出，該間業者無視公權力，列管期間仍持續暗營色情，經報請市府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰、勒令停止違規使用及斷水斷電處分，並於昨天會同北市府警察局、都市發展局、台灣電力公司及自來水事業處等單位執行斷水斷電，由警方負責現場維安。

    警方表示，將持續結合市府各局處，以團隊力量共同投入，針對影響治安及公安場所，只要查獲相關不法事證，即利用第三方警政清除「治安污染源」。

    文山二分局警方昨會同台北市政府相關局處人員至該間養生館，執行斷水斷電。（記者陸運鋒翻攝）

    文山二分局警方昨會同台北市政府相關局處人員至該間養生館，執行斷水斷電。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播