北市SPA養生館提供「半套」性交易 查獲2次被斷水斷電

警方第一次持搜索票上門時，當場查獲女按摩師提供男客半套性交易。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/16 12:40

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市文山區羅斯福路六段一間SPA養生館，因暗地提供顧客半套性交易，去年12月及今年7月遭到警方查獲，將林姓負責人等共6人送辦，而警方昨天（15日）會同台北市府相關局處人員，再度前往進行該養生館，執行斷水斷電。

文山二分局調查，該間名為雅慧SPA養生館，表面經營養生Spa，卻暗地提供顧客半套性交易服務，去年12月19日專案小組警方持搜索票上門，當場查獲57歲雷姓、46歲陳姓女按摩師及56歲陳姓男客，涉嫌從事色情半套性交易，當時查扣監視器主機及營業所得13000元及等證物，詢後將林姓女負責人依妨害風化送辦，2名女按摩師及男客依社會秩序維護法裁罰。

不過，該養生館仍持續經營，直至今年7月28日，警方再度持搜索票進入，當場查獲一名泰籍女按摩師及長姓男客，正在進行半套性交易，同時查扣營業日報表、營業額2400元等證物，而當時在櫃檯的林姓女負責人涉嫌意圖營利而媒介，詢後依涉妨害風化等罪嫌移送台北地檢署偵辦，至於女按摩師與男客依社會秩序維護法裁罰。

警方今指出，該間業者無視公權力，列管期間仍持續暗營色情，經報請市府都市發展局依都市計畫法裁處罰鍰、勒令停止違規使用及斷水斷電處分，並於昨天會同北市府警察局、都市發展局、台灣電力公司及自來水事業處等單位執行斷水斷電，由警方負責現場維安。

警方表示，將持續結合市府各局處，以團隊力量共同投入，針對影響治安及公安場所，只要查獲相關不法事證，即利用第三方警政清除「治安污染源」。

文山二分局警方昨會同台北市政府相關局處人員至該間養生館，執行斷水斷電。（記者陸運鋒翻攝）

