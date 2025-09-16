苗栗空地事業廢棄物起火燃燒 環保局一查堆置行為人已死亡

苑裡房裡里事業廢棄物起火燃燒，環保局一查堆置行為人已死亡。（民眾提供）

2025/09/16 13:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡里東西6路附近空地遭棄置約300平方公尺廢木材、木板、板模、碎玻璃等廢棄物，14日起火燃燒約50平方公尺，今天又復燃，消防分隊前往滅火並通報苗縣府環保局。苗縣府環保局派員前往現場稽查後，發現承租土地、堆置廢棄物的行為人蔡男曾前年曾遭警方移送並判刑，但蔡男已死亡，環保局將請警方協助調查。

苗縣府環保局表示，蔡男向地主租下農牧用地後於前年開始堆置大量事業廢棄物，包括廢樹枝、木棧板及營建產出之廢木材混合物等等，蔡男犯行因廢棄物飛散至道路遭民眾檢舉後依違反廢棄物清理法移送並判刑、緩刑3年。環保局強調，依法要求蔡男提送事業廢棄物處置計畫書，原清理期程為去年底，後來因蔡男申請新增清運業者延期，但仍未清理完畢蔡男已過世。

消防人員說，14日獲報後出動前往滅火，現場燃燒面積不大，並出動器具協助滅火。

苗縣府環保局指出，將調閱附近監視器等資料，請警方協助釐清案情。

苑裡房裡里事業廢棄物起火燃燒。（民眾提供）

