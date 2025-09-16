越南外配當密醫隆鼻收5萬4 移工要砸2個月薪水仍搶做

密醫靠臉書直播與社團攬客，帳號有8萬粉絲、超過110萬人按讚，主客群都是越南籍移工與外配，還靠網路社群互動拓增客源。（彰化專勤隊提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕越南外配在台當「黑醫」，收費曝光！警方查出，1名韓姓外配在台中烏日租大樓套房開醫美密診，隆鼻一次要價5萬4000元，雖然比台灣合法診所便宜，但對領基本工資的移工來說，等於要花掉2個月薪水，女生愛漂亮、想變美，還是吸引不少同鄉上門。

移民署中區事務大隊彰化專勤隊與彰化警分局組成專案小組，日前持拘票搜索，當場逮到陳姓逃逸移工、韓姓越南外配，以及她來台依親的表妹阮女3人。警方在現場查獲玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥、針筒、縫合線與手術刀具等大批來源不明藥品與器材，還有淡化霜等物，全案依違反醫師法、藥師法送辦。

帳號有近8萬粉絲 超過110萬人按讚

警方指出，韓女已取得台灣居留證，來台前曾在越南醫美診所工作約3年，還拜師學過隆鼻與割雙眼皮技術，因此在同鄉間頗具口碑。來台後，她靠臉書直播與社團攬客，帳號有近8萬粉絲、超過110萬人按讚，主客群都是越南籍移工與外配。她選在烏日高鐵站附近大樓套房動刀，標榜方便又低價。

調查發現，韓女明知自己沒有合法執照，卻仍透過網購或託同鄉走私，將越南來源不明的針劑與藥品帶進台灣，再進行隆鼻、豐胸、豐臀、割雙眼皮、割包皮等侵入性手術，完全無醫療保障。

搭檔移工上網自學割包皮 還能「車上動刀」

更離譜的是，與她搭檔的陳姓越南移工，竟是「無師自通」。他在網路自學包皮環切手術，再把手術影片上傳或直播，還強調能「在車上動刀」，主打快、隱密、便宜，吸引同鄉客戶。韓女表妹則負責遞器械與清潔，3人合作，迅速在移工圈子裡傳開。

警方提醒，黑醫操作風險極高，一旦感染或發生意外，後果不堪設想。這起案件也凸顯地下醫美市場仍有需求，移民署呼籲移工與外配切勿貪圖便宜，以免賠上健康甚至性命。

