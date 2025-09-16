夜闖八里工寮討賭債 3惡煞打傷4人遭逮

新北市八里一處工寮今天凌晨傳出惡煞打傷四人，更凶狠砸車（見圖）警方迅速逮獲三煞，起出鐵棍等兇器，依法送辦，續追賭場源頭。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/16 11:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里區今天凌晨一處工寮傳出惡煞上門，持刀、棍打傷四名工人還兇狠砸車，警方到場，發現張姓男子頭部流血，洪男等3人四肢擦挫傷，意識清醒，送醫均無生命危險，警方獲報趕抵，今天上午逮獲林姓、方姓及連姓3名惡煞，雙方承認是催討賭債糾紛，但不願交待金額，警方依傷害、毀損送辦，續追賭場源頭。

蘆洲警分局今天凌晨0時許獲報，新北市八里區文昌二街一處貨櫃屋傳出打架情事，警方到場，發現33歲張姓男子頭部受傷流血，28歲洪姓男子、20歲柯姓男子、謝姓男子等3人四肢受傷，意識均清楚，4人到院均無大礙。

警方初詢張男等人，得知雙方因賭債糾紛，對方上門討債，一言不合大打出手，警方專案小組調閱監視器，鎖定犯嫌使用車輛，今天上午將27歲林姓男子、32歲方姓男子及24歲連姓男子等3名涉嫌人查緝到案，查獲鐵棍、小刀等器械到案。

林嫌等3煞辯稱幫人討債，但不透露欠債原因，警方將3人依傷害、毀損等案移送士林地檢署偵辦，續追賭場來源，清查取締到案。

