    首頁　>　社會

    疑劣質零件釀禍 台電興達電廠爆炸檢方將介入調查

    高雄興達電廠日前發生火災。（民眾提供）

    2025/09/16 11:48

    〔記者蔡清華／高雄報導〕台電興達電廠燃氣新2號機組9日發生天然氣外洩爆炸事故，初判是因輸送加熱管線連接處的「法蘭」鬆脫，橋頭地檢署將待相關鑑識報告出爐後，調查釐清是否有劣質零件混充導致漏氣起火，以及是否有人謀不臧的情事釀成大禍。

    台電指出，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國；此次事故，正由台電與統包聯盟調查中，待報告出爐後對外說明，並依據最終調查結果及合約規定等追究廠商及人員責任。

    今天有周刊爆料，有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，先改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式，再高價賣給台電、中油與統包商，不僅潛藏公共安全危機，還可能因品質不良。曾有廠商因此被判刑，但刑度輕且可易科罰金，政府單位未發覺此一問題嚴重性，形同放任劣質品威脅公安。

    爆料者指出，檢方在調查中油煉製事業部前執行長徐漢貪瀆案，其中行賄廠商包為使其不合格閥類、法蘭能順利驗收，長期行賄徐漢等人，查出有廠商曾將有問題的法蘭產品賣給承包中油設施及台電發電廠等下游包商，是否與此次爆炸事故有關待檢方釐清。

